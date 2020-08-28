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5 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA HABERLERİ  | 28.08.2020 10:53 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik ekiplerinin devriye görevi esnasında Bodrum açıklarında lastik bot içinde 5 düzensiz göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot ile deniz üstünde seyreden bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin ardından bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içinde 5 düzensiz göçmen ile karşılaştı.

5 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekiplerinin devriye görevi esnasında Bodrum açıklarında lastik bot içinde 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot ile deniz üstünde seyreden bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin ardından bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içinde 5 düzensiz göçmen ile karşılaştı. Düzensiz göçmenler sahil güvenlik botuna alınarak Bodrum’da limana getirildi. Düzensiz göçmenler burada yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

5 düzensiz göçmen yakalandı

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