Sahil Güvenlik ekiplerinin devriye görevi esnasında Bodrum açıklarında lastik bot içinde 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot ile deniz üstünde seyreden bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin ardından bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içinde 5 düzensiz göçmen ile karşılaştı. Düzensiz göçmenler sahil güvenlik botuna alınarak Bodrum’da limana getirildi. Düzensiz göçmenler burada yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.



