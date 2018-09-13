5 günde 10 kilo verdiren kardiyolog reçetesi

Sizlere kardiyolog reçetesinden bahsedeceğiz ancak herkes içn farklı beslenme stilleri vardır. Tek bir beslenme tarzından bahsetmek yanlış olabilir. Herhangi bir sağlık probleminiz var ise bu reçeteyi uygulamadan önce muhakkak doktorunuza danışın. Eğer onay verirse gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz.

Diyetin yanı sıra her gün uygulayacağınız yarım saatlik egzersiz size kilo vermeyi garantileyecektir. Unutmayın ki kilo verirken tek başına diyet yapmak yetersiz kalıyor. Anlayacağınız her daim spor desteği şart!

5 günlük diyet programı

Birinci gün

Kahvaltı: Kahvaltı için meyve öneriyor doktor. Her gün seçtiğiniz bir meyveyi yiyebilirsiniz. Ancak bu seçtikleriniz arasında muz ya da üzüm olmamalı.

Öğle yemeği: Bir adet haşlanmış yumurta, bir adet portakal, ve 200 ml yoğurt

Akşam yemeği: Sebzeli kepekli tost, 2 adet haşlanmış yumurta, 2 adet domates ve yarım salatalık.

İkinci gün

Kahvaltı: Her gün seçtiğiniz bir meyveyi yiyebilirsiniz. Ancak bu seçtikleriniz arasında muz ya da üzüm olmamalı.

Öğle yemeği: Bir adet haşlanmış yumurta, bir adet portakal, ve 200 ml yoğurt