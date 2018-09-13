YEMEK

5 günde 10 kilo verdiren kardiyolog reçetesi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.09.2018 17:29 | Son Güncelleme

Bir kardiyolog tarafından önerilen bu reçete size bir hafta 10 kilo vermeyi vadediyor.

5 günde 10 kilo verdiren kardiyolog reçetesi

Sizlere kardiyolog reçetesinden bahsedeceğiz ancak herkes içn farklı beslenme stilleri vardır. Tek bir beslenme tarzından bahsetmek yanlış olabilir. Herhangi bir sağlık probleminiz var ise bu reçeteyi uygulamadan önce muhakkak doktorunuza danışın. Eğer onay verirse gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz.

Diyetin yanı sıra her gün uygulayacağınız yarım saatlik egzersiz size kilo vermeyi garantileyecektir. Unutmayın ki kilo verirken tek başına diyet yapmak yetersiz kalıyor. Anlayacağınız her daim spor desteği şart!

5 günlük diyet programı

Birinci gün

yumurta2

Kahvaltı: Kahvaltı için meyve öneriyor doktor. Her gün seçtiğiniz bir meyveyi yiyebilirsiniz. Ancak bu seçtikleriniz arasında muz ya da üzüm olmamalı.

Öğle yemeği: Bir adet haşlanmış yumurta, bir adet portakal, ve 200 ml yoğurt

Akşam yemeği: Sebzeli kepekli tost, 2 adet haşlanmış yumurta, 2 adet domates ve yarım salatalık.

İkinci gün

kırmızı et

Kahvaltı: Her gün seçtiğiniz bir meyveyi yiyebilirsiniz. Ancak bu seçtikleriniz arasında muz ya da üzüm olmamalı.

Öğle yemeği: Bir adet haşlanmış yumurta, bir adet portakal, ve 200 ml yoğurt

Akşam yemeği: 1/2 adet tost, 125 gram pişmiş et, bir fincan kahve veya çay (şekersiz) ve bir portakal.

Üçüncü gün:

portakal

Kahvaltı: Her gün seçtiğiniz bir meyveyi yiyebilirsiniz. Ancak bu seçtikleriniz arasında muz ya da üzüm olmamalı.

Öğle yemeği: Bir portakal, bir haşlanmış yumurta ve bir salatalık;

Akşam yemeği: Bir adet tost 125 gram et, bir fincan kahve veya çay (şekersiz) ve bir portakal.

Dördüncü gün:

tost

Kahvaltı: Her gün seçtiğiniz bir meyveyi yiyebilirsiniz. Ancak bu seçtikleriniz arasında muz ya da üzüm olmamalı.

Öğle yemeği: 1/2 adet tost, 125 gram süzme peynir ve bir domates

Akşam yemeği: 1/2 adet tost, 125 gram pişmiş et, bir fincan kahve veya çay (şekersiz) ve bir portaka

Beşinci gün:

patates

Kahvaltı: Her gün seçtiğiniz bir meyveyi yiyebilirsiniz. Ancak bu seçtikleriniz arasında muz ya da üzüm olmamalı.

Öğle yemeği: Bir parça tost, 200 gr. pişmiş et veya balık ve bir domates;

Akşam yemeği: 225 gram pişmiş patates, bezelye ve havuç.

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