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5 günde yapılan denetimlerde 64 araç trafikten men edildi

KASTAMONU HABERLERİ  | 22.05.2020 17:51 | Son Güncelleme

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15-19 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde 275 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 64 araç ise trafikten men edildi.Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-19 Mayıs 2020 tarihleri arasında 73 Jandarma Trafik ve Asayiş Timi ile 154 personelin katılımıyla “Radarlı Hız Kontrolü, Motosiklet ve Traktörlere Yönelik Özel Denetim” faaliyetinde bulundu.Yapılan denetimler neticesinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa aykırı hareket eden 275 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, kanunda belirtilen şartları taşımayan 64 araç trafikten men edildi.

5 günde yapılan denetimlerde 64 araç trafikten men edildi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15-19 Mayıs tarihleri arasında yapılan denetimlerde 275 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 64 araç ise trafikten men edildi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-19 Mayıs 2020 tarihleri arasında 73 Jandarma Trafik ve Asayiş Timi ile 154 personelin katılımıyla “Radarlı Hız Kontrolü, Motosiklet ve Traktörlere Yönelik Özel Denetim” faaliyetinde bulundu.
Yapılan denetimler neticesinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa aykırı hareket eden 275 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, kanunda belirtilen şartları taşımayan 64 araç trafikten men edildi. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

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Abana Eczanesi
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Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
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