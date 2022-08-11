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5. İslami Dayanışma Oyunları

11.08.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkek voleybolunda Türkiye, Katar'a 3-1 yenildi

Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Elgar Zulfugarov (Azerbaycan), William Kemfang (Kamerun)

Türkiye: İzzet Ünver, Burakhan Tosun, Kaan Gürbüz, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Cafer Kırkıt, Gökhan Gökgöz, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, İzzet Alp Akkuş, Yunus Emre Tayaz)

Katar: Vasic, İbrahim, Oughlaf, Ribeiro, Abunabot, Stevanovic (Saad, Ahmed, Djuke, Sammoud, Nassim)

Setler: 25-22, 21-25, 24-26, 14-25

Süre: 107 dakika (27, 25, 33, 22)

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda voleybolda erkeklerde Türkiye, B Grubu ikinci maçında Katar'a 3-1 yenildi.

İlk maçta Pakistan'ı 3-1 mağlup eden Türkiye, gruptaki son maçında 13 Ağustos Cumartesi İran'la karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Katar Türkiye Voleybol

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