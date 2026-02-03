SPOR

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

SON DAKİKA Galatasaray Haberleri: Transferde gece yarısı operasyonu! Trabzonspor'un imza aşamasına getirdiği ve Portekiz basınının "bitiyor" dediği Renato Nhaga için Galatasaray son saniyede devreye girdi. Sarı-Kırmızılılar, 5 milyon Euro'luk teklifi 7 milyon Euro'ya çıkararak 18'lik yıldızı Trabzon uçağından indirdi, İstanbul'a getirdi!

Emre Şen

SON DAKİKA Galatasaray Haberleri: Süper Lig'de transfer rekabeti kızıştı, Galatasaray ezeli rakibi Trabzonspor'a unutulmaz bir transfer çalımı attı. Bordo-Mavililerin uzun süredir peşinde olduğu ve anlaşma noktasına geldiği Casa Pia'nın 18 yaşındaki orta sahası Renato Nhaga, rotasını bir anda İstanbul'a çevirdi.

TRABZONSPOR 5 MİLYON EUROYA BİTİRİYORDU

Süper Lig de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga ya formayı giydirdi 1

Portekiz'in ünlü gazetesi A Bola, dün akşam geçtiği haberde Trabzonspor'un bu transferde sona geldiğini duyurmuştu. Haberde, Bordo-Mavililerin genç oyuncu için 5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle işi bitirmek üzere olduğu belirtilmişti. Trabzonspor taraftarı, genç yeteneğin yolunu gözlemeye başlamıştı.

GALATASARAY ARAYA GİRDİ, PARAYI BASTI

Süper Lig de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga ya formayı giydirdi 2

Ancak gece saatlerinde ibre tamamen tersine döndü. Orta saha arayışında olan Galatasaray yönetimi, ani bir hamleyle devreye girdi ve hem oyuncuyla hem de kulübüyle el sıkıştı.

Sarı-Kırmızılıların transferi bitirdiği rakamlar da ortaya çıktı:

Bonservis: 7 Milyon Euro

Sonraki Satış: %10 Pay

Trabzonspor'un teklifinin üzerine çıkan ve 7 milyon Euro'yu masaya koyan Galatasaray, Casa Pia'yı ikna etti. 18 yaşındaki Gine-Bissau asıllı oyuncunun da Sarı-Kırmızılıların projesine "evet" dediği ve Galatasaray ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Genç yıldızın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

