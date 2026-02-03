Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

SON DAKİKA Galatasaray Haberleri: Süper Lig'de transfer rekabeti kızıştı, Galatasaray ezeli rakibi Trabzonspor'a unutulmaz bir transfer çalımı attı. Bordo-Mavililerin uzun süredir peşinde olduğu ve anlaşma noktasına geldiği Casa Pia'nın 18 yaşındaki orta sahası Renato Nhaga, rotasını bir anda İstanbul'a çevirdi.

TRABZONSPOR 5 MİLYON EUROYA BİTİRİYORDU

Portekiz'in ünlü gazetesi A Bola, dün akşam geçtiği haberde Trabzonspor'un bu transferde sona geldiğini duyurmuştu. Haberde, Bordo-Mavililerin genç oyuncu için 5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle işi bitirmek üzere olduğu belirtilmişti. Trabzonspor taraftarı, genç yeteneğin yolunu gözlemeye başlamıştı.

GALATASARAY ARAYA GİRDİ, PARAYI BASTI

Ancak gece saatlerinde ibre tamamen tersine döndü. Orta saha arayışında olan Galatasaray yönetimi, ani bir hamleyle devreye girdi ve hem oyuncuyla hem de kulübüyle el sıkıştı.

Sarı-Kırmızılıların transferi bitirdiği rakamlar da ortaya çıktı:

Bonservis: 7 Milyon Euro

Sonraki Satış: %10 Pay

Trabzonspor'un teklifinin üzerine çıkan ve 7 milyon Euro'yu masaya koyan Galatasaray, Casa Pia'yı ikna etti. 18 yaşındaki Gine-Bissau asıllı oyuncunun da Sarı-Kırmızılıların projesine "evet" dediği ve Galatasaray ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Genç yıldızın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.