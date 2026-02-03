Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu soruşturması kapsamında 29 Ocak’ta yapılan operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen kişilerin Adli Tıp Kurumu'ndaki test sonuçları belli oldu.
Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre uyuşturucu testi pozitif olan ünlüler:
MELİSA ĞADİŞ
– Esrar etken maddesi (THC / THC-COOH)
– Kan, idrar, saç ve tırnak örneklerinde pozitif
GÜLŞAH ROJİN DEMİR
– Kokain ve metabolitleri (Benzoilekgonin, Metilekgonin)
– Kan, idrar ve saçta pozitif
BURCU ESRA BÜKEN
– Kokain ve metabolitleri
– Esrar etken maddesi (THC / THC-COOH)
– Tüm örnek türlerinde pozitif
AYBİKE ACER
– Saç ve tırnakta kokain metaboliti (Metilekgonin) ve esrar (THC) pozitif
SARA ERSOY
– Saçta kokain ve metabolitleri + esrar (THC) pozitif
BERFİN KARAYILAN
– İdrarda kokain metaboliti (Benzoilekgonin)
– Saçta kokain ve metabolitleri pozitif
Öte yandan Hatice Kuzu ve Selin Özgeçici’nin test sonuçları negatif çıktı.
Aybike Acer, Fatma Ergün, Berfin Karayılan, Burcu Esra Büken, Fatma Genç, Gülşah Rojin Demir, Hatice Kuzu, Melisa Ğadiş, Sara Ersoy ve Yasmin Yürük soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
