MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu soruşturması kapsamında 29 Ocak’ta yapılan operasyonda gözaltına alınan kişilerin test sonuçları belli oldu. Melisa Ğadiş, Gülşah Rojin Demir, Burcu Esra Büken, Aybike Acer, Sara Ersoy ve Berfin Karayılan'ın testleri pozitif çıktı. Hatice Kuzu ve Selin Özgeçici’nin ise test sonuçları negatif çıktı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı
Recep Demircan

Ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu soruşturması kapsamında 29 Ocak’ta yapılan operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen kişilerin Adli Tıp Kurumu'ndaki test sonuçları belli oldu.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı 1

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre uyuşturucu testi pozitif olan ünlüler:

MELİSA ĞADİŞ

– Esrar etken maddesi (THC / THC-COOH)
– Kan, idrar, saç ve tırnak örneklerinde pozitif

GÜLŞAH ROJİN DEMİR

– Kokain ve metabolitleri (Benzoilekgonin, Metilekgonin)
– Kan, idrar ve saçta pozitif

BURCU ESRA BÜKEN

– Kokain ve metabolitleri
– Esrar etken maddesi (THC / THC-COOH)
– Tüm örnek türlerinde pozitif

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı 2

AYBİKE ACER

– Saç ve tırnakta kokain metaboliti (Metilekgonin) ve esrar (THC) pozitif

SARA ERSOY

– Saçta kokain ve metabolitleri + esrar (THC) pozitif

BERFİN KARAYILAN

– İdrarda kokain metaboliti (Benzoilekgonin)
– Saçta kokain ve metabolitleri pozitif

İKİ İSMİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Öte yandan Hatice Kuzu ve Selin Özgeçici’nin test sonuçları negatif çıktı.

KİMLER TUTUKLANMIŞTI?

Aybike Acer, Fatma Ergün, Berfin Karayılan, Burcu Esra Büken, Fatma Genç, Gülşah Rojin Demir, Hatice Kuzu, Melisa Ğadiş, Sara Ersoy ve Yasmin Yürük soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

03 Şubat 2026
03 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hande Erçel'den o soruya net yanıt verdi! Güzelliğiyle büyülediHande Erçel'den o soruya net yanıt verdi! Güzelliğiyle büyüledi
Ufuk Özkan'ın 11 saatlik ameliyatı tamamlandıUfuk Özkan'ın 11 saatlik ameliyatı tamamlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'den "Öcalan umuda" çıkışı! Erken seçim çağrısına da yanıt verdi

Bahçeli'den "Öcalan umuda" çıkışı! Erken seçim çağrısına da yanıt verdi

İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi

İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu

Fenerbahçe’de Kante transferinde yok artık dedirten an! Bu da oldu

Programına Ajdar'ı çağırdı! İstediği ücreti duyunca...

Programına Ajdar'ı çağırdı! İstediği ücreti duyunca...

Kuyumcularda alım kuyruğu!

Kuyumcularda alım kuyruğu!

TÜİK Ocak enflasyonunu duyurdu: 2026'nın ilk enflasyon rakamı

TÜİK Ocak enflasyonunu duyurdu: 2026'nın ilk enflasyon rakamı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.