YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni

5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni

09.08.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha: - "(İslami Dayanışma Oyunları) Dünyanın en önemli spor etkinlikleri arasında göz önüne alındığında bu etkinliğin İİT üye ülkelerinde sporu ve gençliği desteleyeceğinden eminim" - İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal: - "Bu büyük buluşmaya katılan her sporcu gerçek rekabetin temiz yüzünü ve sahip olduğu büyük spor değerlerini ortaya koyacaktır"

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İslami Dayanışma Oyunları'nın İİT üye ülkelerinde sporu ve gençliği destekleyeceğini söyledi.

Taha, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye organizasyona verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin spor ve gençlik çalışmalarına verdiği önemi çok takdir ettiğini ifade eden Taha, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın çok kültürlülüğü ve medeniyetlerarası diyaloğu güçlendirmeye spor yoluyla katkı sağladığını vurguladı.

Taha, etkinliğin farklı ülke ve kültürlerden 4 bin sporcuyu bir araya getirmesinin, İslami dayanışmanın bir somut örneği olduğuna işaret ederek, "Dünyanın en önemli spor etkinlikleri arasında göz önüne alındığında bu etkinliğin İİT üye ülkelerinde sporu ve gençliği desteleyeceğinden eminim." dedi.

- "Daimi kardeşlik ve büyük bir hedef etrafında bir araya geldik"

Suudi Arabistan Spor Bakanı ve İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal da daimi kardeşlik ve büyük bir hedef etrafında bir araya geldiklerini söyledi.

İslam'dan daha yüce ve barıştan da daha güzel bir değerin olmadığını vurgulayan el-Faysal, "Geldiği ilk yıllardan itibaren yüzmeye, atıcılığa ve at binmeye teşvik eden İslam, insanları spora ve spor yapmaya teşvikte herkesi geride bırakmıştır." ifadesini kullandı.

El-Faysal, 24 farklı branşta oyunların düzenleneceği etkinlikte 4 binden fazla sporcunun ter dökeceğini anımsatarak, "Bu büyük buluşmaya katılan her sporcu gerçek rekabetin temiz yüzünü ve sahip olduğu büyük spor değerlerini ortaya koyacaktır. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim. Katılan tüm sporculara bol şans ve başarılar dilerim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Konya'da boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldüGÜNCELLEME - Konya'da boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
GÜNCELLEME - Çorum'da eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ile iş arkadaşı yaralandıGÜNCELLEME - Çorum'da eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ile iş arkadaşı yaralandı
Sağlık raporu almak için gittiği hastanede kalbinde tümör olduğunu öğrendiSağlık raporu almak için gittiği hastanede kalbinde tümör olduğunu öğrendi
Anahtar Kelimeler:
islam işbirliği teşkilatı

Konya Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:21
Sabah
05:54
Öğle
13:01
İkindi
16:48
Akşam
19:57
Yatsı
21:24
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uçakta öldü! Ailesi cesedini yarı yolda bırakıp...

Uçakta öldü! Ailesi cesedini yarı yolda bırakıp...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Ünlü futbolcunun kızı aşka geldi! Sevgilisini öptüğü pozu...

Ünlü futbolcunun kızı aşka geldi! Sevgilisini öptüğü pozu...

Erkekler, kadınlardan daha fazla kansere yakalanıyor! Nedeni...

Erkekler, kadınlardan daha fazla kansere yakalanıyor! Nedeni...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.