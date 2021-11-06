5 Kasım 2021 Cuma reyting sonuçları! Aziz reytinglerde ne yaptı?

22 Ekim 2021 Cuma akşamı Kanal D’de Arka Sokaklar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, Star TV’de Sana Söz, Show TV’de Aziz, TRT 1’de Kıbrıs Zafere Doğru ve TV8’de Kırmızı Oda gibi yapımlar, ekrana geldi. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

5 KASIM 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

5 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada Kanal D’de izleyici ile buluşan “Arka Sokaklar”, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen “Esra Erol’da”, 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber” programı yer aldı. Show TV’nin yeni dizisi Aziz ise reyting yarışına Total’de 4. sıradan giriş yaptı.

AB’de ise 1. sırada TV8'de yayınlanan “Kırmızı Oda”, 2. sırada “Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber”, 3. sırada ise Show TV’nin yeni dizisi “Aziz” yer aldı.

Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



