Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 5 Kasım 2021 Cuma reyting sonuçları! Aziz reytinglerde ne yaptı?

5 Kasım 2021 Cuma reyting sonuçları! Aziz reytinglerde ne yaptı?

06.11.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Kasım 2021 Cuma akşamı Aşk Mantık İntikam, Arka Sokaklar, Aziz, Kırmızı Oda, Kim Milyoner Olmak İster gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Dün yayınlanan yapımların izlenme oranları TİAK tarafından paylaşılıyor.

5 Kasım 2021 Cuma reyting sonuçları! Aziz reytinglerde ne yaptı?

22 Ekim 2021 Cuma akşamı Kanal D’de Arka Sokaklar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, Star TV’de Sana Söz, Show TV’de Aziz, TRT 1’de Kıbrıs Zafere Doğru ve TV8’de Kırmızı Oda gibi yapımlar, ekrana geldi. Günlük yayınlanan yapımların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

5 KASIM 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

5 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada Kanal D’de izleyici ile buluşan “Arka Sokaklar”, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen “Esra Erol’da”, 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber” programı yer aldı. Show TV’nin yeni dizisi Aziz ise reyting yarışına Total’de 4. sıradan giriş yaptı.

AB’de ise 1. sırada TV8'de yayınlanan “Kırmızı Oda”, 2. sırada “Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber”, 3. sırada ise Show TV’nin yeni dizisi “Aziz” yer aldı.

5 Kasım 2021 Cuma reyting sonuçları! Aziz reytinglerde ne yaptı?

Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali'ye kırbaç! Etrafında toplanıp izledilerVali'ye kırbaç! Etrafında toplanıp izlediler
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Hangisi kemirgenlerdendir?Hangisi kemirgenlerdendir?
Anahtar Kelimeler:
FOX
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Trajik hikâye! Geniş kalçaları ve cinsel organı yüzünden...

Trajik hikâye! Geniş kalçaları ve cinsel organı yüzünden...

Göz bebeklerinde dahi dövme var! Öyle bir şey yazdırdı ki...

Göz bebeklerinde dahi dövme var! Öyle bir şey yazdırdı ki...

Bu hafta 9 film vizyona girecek! Sinemaseverler filme doyacak

Bu hafta 9 film vizyona girecek! Sinemaseverler filme doyacak

Sperm donörü babasından 50 kardeş! “Flört etmekten korkuyorum”

Sperm donörü babasından 50 kardeş! “Flört etmekten korkuyorum”

İlginizi Çekebilir

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Sevişme sahnesi itirafı: Kendi halimize bırakıldık

Sevişme sahnesi itirafı: Kendi halimize bırakıldık

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Sosyal medya bu çekim hatasını konuşuyor! “Nasıl yaptınız?”

Sosyal medya bu çekim hatasını konuşuyor! “Nasıl yaptınız?”

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

Göğüs ölçüleriyle dalga geçtiler! Cevabı sert oldu

40 yıl sonra yeniden! Aileleri onay vermemişti

40 yıl sonra yeniden! Aileleri onay vermemişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.