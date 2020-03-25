5 kentte koronavirüs tedbirleri sürüyor

Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından kentte evden çıkamayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Adıyaman Valiliği öncülüğünde kurulan ''Vefa Sosyal Destek Grubu'', yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yaptığı açıklamada, salgın dolayısıyla evden çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan projeye tam destek verdiklerini belirtti.

Ayrıca kentte belediye tarafından dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Bu kapsamda Siverek Belediyesince eczaneler dezenfekte edildi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da yazılı açıklamasında, koronavirüsle mücadele konusunda tüm tedbirleri aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini belirtti.

Viranşehir Belediyesince ise vatandaşların yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi. Ekipler, kamu kurum ve kuruluşları ile toplu taşıma araçlarını dezenfekte ettikten sonra ilçe merkezinde bulunan tüm iş yerlerinin ilaçlanmasına destek verdi.