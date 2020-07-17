5 metrekarelik dükkanında 40 yıldır yaptığı mesleğini ilk günkü aşkla devam ediyor

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 80 yaşındaki Mehmet Zerey, 5 metrekarelik dükkanında 40 yıldır yaptığı tencere, çaydan ve lehim işini ilk günkü aşkla sürdürüyor.

Mazıdağı ilçesi çarşısında 5 metrekarelik dükkanında 40 yıldır aynı yerde çalışan Mehmet Zerey, tencere, çaydan ve lehim işini ilk günkü heyecanla devam ettiriyor. Zamanla kendini geliştiren 80 yaşındaki Zerey, işinden elde ettiği gelirle ailesini geçindiriyor.

"Teknoloji gelişti, imkanlar çoğaldı"

Çaydanlık ustası Mehmet Zerey, eski zamanlarda teknolojinin o kadar gelişmediğini, şimdiki gibi imkanların geniş olmadığını söyledi. Zerey, "Eskiden hamallık yapıyorduk. Teknoloji yoktu. Çok zor süreçlerden geçtik. Ama şuan devletin sunduğu imkanlarla birlikte teknoloji gelişti. İmkanlar kolaylaştı. Ulaşım sıkıntısı yok. 25’li yaşlarımda işe yaya gidip geliyorduk" dedi.

"Evin tek çalışanıydım"

Zerey, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, evin tek çalışanı olduğunu söyledi. Zerey, "Gençlik yıllarımda bir çok iş yaptım. Bir kaç yıl Muğla’da bulunan Eti Maden’de, PTT kurumunda ve hatırlamadığım birçok işte çalıştım. Sonra Mazıdağı’nda bakkal dükkanı açıp esnaflık yaptım. 40 yaşıma geldiğimde marketi de kapatarak tencere, çaydan ve lehim işine başladım" diye konuştu.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Devlet kurumlarında 13 yıl çalışıp emekli olduğunu belirten çaydan ustası Zerey, "Allah devleti başımızdan eksik etmesin. Allah devlete zeval vermesin. Devletin sunduğu imkanlar ve teknolojinin gelişmesiyle her şey çok daha rahat oldu" ifadelerini kullandı.

