Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 5 metrelik timsahla burun buruna! Kalabalığın gözleri önünde...

5 metrelik timsahla burun buruna! Kalabalığın gözleri önünde...

21.09.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir hayvanat bahçesi bekçisi olarak çalışan 68 yaşındaki Sean Le Clus, Güney Afrika'daki Crocodile Creek çiftliğinde bir gösteriye ev sahipliği yaparken korku dolu anlar yaşadı. Neredeyse 5 metre uzunluğundaki iki timsahın şoke olmuş turistlerin önünde aniden ona saldırıp kapması üzerine şoke olan adam dehşeti yaşadı.

Güney Afrika'nın KwaZulu Natal eyaletinde bulunan çiftlikte timsah terbiyecisi olarak çalışan Sean Le Clus, gösteri için iki büyük timsahın içinde olduğu bir alandaydı. 660 kg'lık timsahın sırtında otururken diğer timsahın kendisine saldırgan bir tavır sergilediğini fark eden Sean, yerinden kalkmasıyla birlikte diğer timsah tarafından da hedef alındı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

44855347_495168810891869_5357844522133073856_n

Temmuz adındaki dişi timsahın onu belinden yakalayıp korkunç bir ısırık aldığı görüntülerde, Sean ayağa kalkıp kaçmaya çalışırken Hannibal adındaki Nil timsahının da onu izlediği görülüyordu. 30 yıldan fazla bir süredir Hannibal'a bakan bakıcı, uyluğuna giren 13 santimetre uzunluğundaki dişlerinden kurtarmak için kıvrılarak kendini geri itmek zorunda kaldı ve yere serildi.

FARK ETMEMİŞTİ

72387571_801916180226288_2544732163153943459_n

Sean, kalabalık için Hannibal'ın sırtına oturduğunda dişi timsahı sakinleştirmek için bir tavuk ile beslemişti. Hannibal'ın kafasının arkasına hafifçe vurup dev etobura "Akıllı çocuk" diyerek onu sakinleştirdi ama July adındaki dişinin aniden ona doğru geldiğini fark etmedi.

ŞOKE OLDULAR

ENTRANCE

Güney Afrika'daki Crocodile Creek turistik merkezde gerçekleşen ölümcül olabilecek bu saldırı sırasında düzinelerce turist şok içinde çığlık attı. Durban'ın hemen kuzeyindeki Utongati Nehri taşkın ovasındaki popüler sürüngen parkının, 6000 timsah ve yılana ev sahipliği yaptığı iddia edildi.

20 DAKİKA SONRA İŞE DÖNDÜ

TİMSAH

Daha önce de başka bir timsah tarafından ısırılan ve 11 ay boyunca topallamasına neden olan bir yara alan Sean, daha önce "Eğer bir timsah seni yakalarsa oyun biter" demişti. Bir Crocodile Creek sözcüsü Güney Afrika gazetesine Sean'ın iki büyük diş deliği olduğunu, onları kendisinin diktiğini ve 20 dakika sonra işe döndüğünü anlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cezanın böylesi! Ev ödevini yapmadı, babası yakarak öldürdüCezanın böylesi! Ev ödevini yapmadı, babası yakarak öldürdü
Kasığını açıkta bırakan derin yırtmacı olay olduKasığını açıkta bırakan derin yırtmacı olay oldu
Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçtiÜstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti
Anahtar Kelimeler:
timsah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ulu orta ilişkiye girip o anları paylaştı! “Sırada neresi var?”

Ulu orta ilişkiye girip o anları paylaştı! “Sırada neresi var?”

Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...

Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...

Eski yetişkin film yıldızıydı! Olay açıklama...“Yüzde yüz sahte”

Eski yetişkin film yıldızıydı! Olay açıklama...“Yüzde yüz sahte”

Gözyaşları içinde anlattı! “Bu hafta her gece...”

Gözyaşları içinde anlattı! “Bu hafta her gece...”

İlginizi Çekebilir

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Bir anda ayağa kalkıp camları tekmelemeye başladı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Annesinin öldüğü gün terk edildi! Haber bile vermedi ve sonra...

Annesinin öldüğü gün terk edildi! Haber bile vermedi ve sonra...

Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...

Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.