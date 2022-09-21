5 metrelik timsahla burun buruna! Kalabalığın gözleri önünde...

Güney Afrika'nın KwaZulu Natal eyaletinde bulunan çiftlikte timsah terbiyecisi olarak çalışan Sean Le Clus, gösteri için iki büyük timsahın içinde olduğu bir alandaydı. 660 kg'lık timsahın sırtında otururken diğer timsahın kendisine saldırgan bir tavır sergilediğini fark eden Sean, yerinden kalkmasıyla birlikte diğer timsah tarafından da hedef alındı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Temmuz adındaki dişi timsahın onu belinden yakalayıp korkunç bir ısırık aldığı görüntülerde, Sean ayağa kalkıp kaçmaya çalışırken Hannibal adındaki Nil timsahının da onu izlediği görülüyordu. 30 yıldan fazla bir süredir Hannibal'a bakan bakıcı, uyluğuna giren 13 santimetre uzunluğundaki dişlerinden kurtarmak için kıvrılarak kendini geri itmek zorunda kaldı ve yere serildi.

FARK ETMEMİŞTİ

Sean, kalabalık için Hannibal'ın sırtına oturduğunda dişi timsahı sakinleştirmek için bir tavuk ile beslemişti. Hannibal'ın kafasının arkasına hafifçe vurup dev etobura "Akıllı çocuk" diyerek onu sakinleştirdi ama July adındaki dişinin aniden ona doğru geldiğini fark etmedi.

ŞOKE OLDULAR

Güney Afrika'daki Crocodile Creek turistik merkezde gerçekleşen ölümcül olabilecek bu saldırı sırasında düzinelerce turist şok içinde çığlık attı. Durban'ın hemen kuzeyindeki Utongati Nehri taşkın ovasındaki popüler sürüngen parkının, 6000 timsah ve yılana ev sahipliği yaptığı iddia edildi.

20 DAKİKA SONRA İŞE DÖNDÜ

Daha önce de başka bir timsah tarafından ısırılan ve 11 ay boyunca topallamasına neden olan bir yara alan Sean, daha önce "Eğer bir timsah seni yakalarsa oyun biter" demişti. Bir Crocodile Creek sözcüsü Güney Afrika gazetesine Sean'ın iki büyük diş deliği olduğunu, onları kendisinin diktiğini ve 20 dakika sonra işe döndüğünü anlattı.



