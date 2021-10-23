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"5. Safran Festivali"nde safran hasadı yapıldı

23.10.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"5. Safran Festivali"nde safran hasadı yapıldı

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan ve ilçeye adını veren safran bitkisi için düzenlenen "5. Safran Festivali" etkinlikleri kapsamında hasat gerçekleştirildi.

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde İsmail Yılmaz'a ait safran tarlasında düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Karabük Valisi Fuat Gürel, safranın ilçede sadece bir tarım ürünü olmadığını, turizmi de canlandırdığını söyledi.

Safranın ilçeye adını verdiğine işaret eden Gürel, safran üretimini her yıl artıracaklarını kaydetti.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ile safran üreticisi İsmail Yılmaz da safran ve önemini anlatan konuşma yaptı.

Safranlı içecek ve yiyeceklerin ikram edildiği etkinlikte, daha sonra safran tarlasında hasat yapıldı.

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