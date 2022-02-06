5 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program reytinglerde çakıldı?

5 Şubat akşamı birden fazla yapım, reytinglerde başarı kaydetmek için mücadele halindeydi. Reyting sonuçlarının açıklanmasıyla hangi yapımların başarı sağladığı ve hangi yapımların çakıldığı belli oluyor. TİAK, reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlamıyor. Peki 5 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

5 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI

5 Şubat reyting sonuçları açıklandı. Total, AB ve 20+ABC1 ilk 10 programda Gönül Dağı dizisi zirvede yer aldı. Kanal D Ana Haber ve Güldür Güldür Show Özet, ilk 10 sıralamada son sırada yer aldı.





