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  4. 5 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program reytinglerde çakıldı?

5 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program reytinglerde çakıldı?

06.02.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün ekranlarda Orta Direk Şaban, Maske Kimsin Sen, Survivor 2022 All Star, Gönül Dağı gibi yapımlar yer aldı. Bu yapımlardan hangisinin reytingde başarı kaydedeceği merak konusu oldu. Reyting sonuçları her gün, bir önceki günün verilerine ilişkin açıklanıyor. Peki 5 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı?

5 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program reytinglerde çakıldı?

5 Şubat akşamı birden fazla yapım, reytinglerde başarı kaydetmek için mücadele halindeydi. Reyting sonuçlarının açıklanmasıyla hangi yapımların başarı sağladığı ve hangi yapımların çakıldığı belli oluyor. TİAK, reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlamıyor. Peki 5 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

6 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program reytinglerde çakıldı?

5 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI

5 Şubat reyting sonuçları açıklandı. Total, AB ve 20+ABC1 ilk 10 programda Gönül Dağı dizisi zirvede yer aldı. Kanal D Ana Haber ve Güldür Güldür Show Özet, ilk 10 sıralamada son sırada yer aldı.

5 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program reytinglerde çakıldı?

5 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program reytinglerde çakıldı?

5 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program reytinglerde çakıldı?

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