5 Süper Lig kulübü PFDK'da

TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanan sevkler şu şekilde:

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın 19.02.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-TRABZONSPOR A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK futbolcusu RAFAEL PEREIRA DA SILVA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 20.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 20.02.2021 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu ADEM BÜYÜK'ün 20.02.2021 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.