Perde aralandı: Kartal “Asensio gitsin” dedi, yönetim dinlemedi

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal ile Marco Asensio arasındaki gerilim iddialarının gölgesinde yeni bir perde arkası bilgisi ortaya çıktı. Gazeteci Volkan Demir’in aktardığına göre Kartal, sezon başında yönetime verdiği raporda yabancı kontenjanı için ilk tercihinin Asensio’yu göndermek olduğunu söyledi. Yönetim ise Kartal’ın aksine Talisca’yı gönderdi.

KARTAL’IN ASENSIO RAPORU: “6 AY BANA BİR ŞEY VEREMEZ”

Demir’in haberine göre Fenerbahçe’de yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle bir ismin gönderilmesi gerekiyordu. Kartal, bu süreçte İspanyol yıldız Marco Asensio’nun ilk 6 ay takıma katkı veremeyeceğini düşündü.

“İsmail Kartal, Marco Asensio için ‘6 ay bana bir şey veremez’ diyor.”

“SEMEDO MU, TALISCA MI?” SORUSU

İddiaya göre teknik direktöre hangi oyuncunun gönderileceği soruldu. Kartal ise Nelson Semedo ve Anderson Talisca’yı kadroda tutmak istediğini belirtti.

“Hocaya, ‘Semedo mu, Talisca mı? Hangisini gönderelim?’ diye soruluyor. İsmail Kartal, ‘İkisini de tutalım, Asensio’yu gönderelim’ diyor.”

YÖNETİM KARTAL’I DİNLEMEDİ

Haberde yönetimin teknik direktörün talebinin aksine hareket ettiği öne sürüldü. Fenerbahçe yönetimi, Talisca’yı gönderirken Asensio ve Semedo’yu kadroda tuttu. Kartal’ın yabancı kuralının yarattığı zorluğa daha önce de dikkat çektiği, 10+4 kuralının değişmesi gerektiğini söylediği hatırlatıldı.

KARTAL’DAN “SORUN YOK” MESAJI

Alanyaspor’u 3-0 yendikleri maçın ardından Asensio ile arasında sorun olduğu iddialarını yanıtlayan Kartal, sürekli yalan haberler çıktığını söyledi. Teknik adam, hem Asensio’nun hem kulübün konuyla ilgili açıklama yapacağını belirtti.

“Benim hiçbir oyuncuyla aramda problem yok. Olmamıştır, olursa gereğini yaparım. Ben Fenerbahçe’nin evladıyım, dışarıdan gelen biri değilim. Her şeyden önce arma gelir. Bu arma için her şeyi yaparım. Asensio ile hiçbir problemimiz yok. Sürekli çeşitli yalan haberler var. Kimse merak etmesin, yarın A’dan Z’ye hem Asensio hem kulüp açıklayacak. Herkes orada doğruları öğrenecek.”

ASENSIO’NUN SAKATLIĞI

İspanyol yıldızın sakatlığı nedeniyle ameliyat olması bekleniyor. Asensio’nun ameliyat sonrası yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması öngörülüyor. Sakatlık riski nedeniyle Alanyaspor maçı kadrosunda da yer almayan oyuncunun durumu, Fenerbahçe’de yaşanan iddialarla birlikte yakından takip ediliyor.