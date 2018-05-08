5. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'ni kimler kazandı?

İnternet sitesi Altınpalmiye.com üzerinden 2 milyon 643 bin 162 oy ile kazananların belli olduğu Zer 5. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nde dünyaca ünlü sanatçılar Faydee ve Kate Linn sahne aldı.
ZER ALTIN PALMİYE ÖDÜLLERİNE YILDIZ YAĞDI
Özge Ulusoy'un sunuculuğunda gerçekleşen geceye; Alişan, Seren Serengil, Yaşar İpek, Cengiz Semercioğlu, Nazlı Çelik, Cem Öğretir, Jessica May, Soner Sarıkabadayı, Emre Aydın, Yılmaz Morgül, Ahmet Selçuk İlkan, Şenol İpek, Nihat Altınkaya, Cemal Hünal, İntizar, Burcu Kıratlı, Reyhan Karaca, Fatoş Seğmen, Hatice, Şebnem Schaefer, Ahmet Çevik ve daha birçok ünlü isim katıldı.
MÜZİK, TELEVİZYON VE SİNEMA DÜNYASINI BULUŞTURAN GECE
Yeni damat Alişan ödülünü almaya geldi. Yılın Erkek Fantezi - Arabesk Sanatçısı seçilen Alişan, düğününden bir gece sonra ödülünü almak için geceye katıldı.
Seren Serengil ve Yaşar İpek geceye birlikte katıldı, Seren Serengil kıyafetiyle geceye damga vururken, Yaşar İpek de Alışamadım isimli şarkısıyla katılımcılara keyifli dakikalar geçirtti. Gecede sahne alan Yılmaz Morgül, Zeki Müren'e saygı çerçevesinde şarkılarını söyledi. Morgül, izleyicilerle birlikte Çile Bülbülüm Çile'yi de seslendirdi.
Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Düzenleme Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nin bu yıl beşincisini düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Türkiye'nin en prestijli müzik, televizyon ve sinema ödüllerinden birini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Nedim Delibaş, bu yıl dünyaca ünlü yıldızların da geceye renk kattığını bildirdi.
Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nin bu yıl isim sponsorluğunu "Zer" markalarıyla üstlendiklerini söyleyen Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, sanatı ve sanatçıları destekleyen böyle önemli bir projede yer almaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.
Zer 5. Altın Palmiye Sinema ve Dizi Ödülleri:
Yılın Sinema Filmi: Ayla
Yılın Erkek Sinema Oyuncusu: Barış Arduç (Mutluluk Zamanı)
Sosyal Sorumluluk Projesi Özel Ödülü: Kızım ve Ben
Unutulmaz Nostalji Oyuncusu: Cemal Hünal - Issız Adam
Yılın Aksiyon Dizisi: Söz (Star TV)
Yılın Dram Dizisi: Aşk ve Mavi (ATV)
Yılın Kadın Dizi Oyuncusu: Burcu Kıratlı (Aşk ve Mavi)
Yılın Yapımcısı: Mehmet Yiğit Alp - NTC Medya
Yılın Komedi Dizisi: Yeni Gelin (Show TV)
Yılın Erkek Dizi Oyuncusu: Tolga Sarıtaş (Söz)
Yılın Dizi Yönetmeni: Yağız Alp Akaydın (Söz)
Yılın Komedi Sanatçısı: Ahmet Kural - Murat Cemcir
Yılın Tiyatro Oyunu: Sakın Diyorum Sakın / Ahmet Çevik Tiyatrosu
Zer 5. Altın Palmiye Müzik Ödülleri:
Yılın Erkek Pop Sanatçısı: Soner Sarıkabadayı
Yılın Kadın Pop Sanatçısı: Hande Yener
Yılın Erkek Fantezi-Arabesk Sanatçısı: Alişan
Yılın Kadın Fantezi -Arabesk Sanatçısı: Ebru Yaşar
Yılın Rock Sanatçısı: Emre Aydın
Yılın Düeti: Serkan Kaya / İntizar Asla Bitmiyor
90'Lar En İyi Unutulmayan Cover Albüm: Yaşar İpek – Sus
Yılın Türk Müziği Sanatçısı: Yılmaz Morgül
Zer 5. Altın Palmiye Televizyon ve Basın Ödülleri:
Yılın Sosyal Medya Fenomeni: Enes Batur
Yılın Kanalı: Star TV
Yılın Haber Kanalı: CNN Türk
Yılın Kadın Haber Sunucusu: Nazlı Çelik (Star TV)
Yılın Erkek Haber Sunucusu: Cem Öğretir (ATV)
Yılın Televizyoncusu: Veyis Ateş (Habertürk TV)
Yılın Kadın Televizyon Yıldızı: Seren Serengil ( STAR TV )
Yılın Magazin Yazarı: Cengiz Semercioğlu / Hürriyet Kelebek
Yılın Cemiyet Dergisi: Klass Magazin
Yılın Televizyon Programı: Duymayan Kalmasın – Star TV
Yılın Spor Programı: Beyaz Futbol / Beyaz TV
Yılın Sabah Kuşağı Programı: Söylemesem Olmaz / Beyaz TV
Yılın Müzik Kanalı: Kral Pop TV
Yılın Radyosu: Kral Pop
Yılın Radyocusu: Afrikalı Ali – Kral FM
Yılın Gazetesi: Posta
Yılın Spor Gazetesi: Fotomaç
Yılın Magazin Gazetesi : Sabah'la Günaydın
Yılın TV Magazin Programı: Magazin D
Yılın Röportajı: Ömür Sabuncuoğlu – Show TV / Ajda Pekkan Röportajı
Zer 5. Altın Palmiye Ödülleri - İş ve Yaşam Ödülleri:
Yılın Yerel Yöneticisi: Hasan Tahsin Usta Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Kültür ve Sanata Katkılarından Dolayı Özel Ödül:Çekmeköy Belediyesi
Yılın Bürokratı: Turgay Gülenç / Bismil Kaymakamı
Yılın STK'sı: Beyaz Ay Derneği
Yılın İş Adamı: Tamer Köseoğlu
Yılın Genç İş Adamı: Mehmet Altındağlı
Yılın Girişimci İş Adamı: İbrahim Yılmaz
Yılın Girişimci İş Kadını: Arzu Sandal
Yılın Tasarımcısı: Ceylan Ateş
Yılın Lezzet Markası: Günaydın
Yılın Estetik Cerrahı: Ömer Faik Sağun
Yılın Makeup Artisti: Ayse Bilirer
Yılın Spor Merkezi: Clubsporium
Yılın Tıp Adamı: Opr. Dr. Erdal Cücük
Yılın Sağlık Turizmi Markası: Hairestetik Turkey / Engin Sönmez
Sağlık Kalite Ödülü: Dentaluna / Arzu Yalnız Zogun
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