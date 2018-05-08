5. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'ni kimler kazandı?

Seren Serengil ve Yaşar İpek geceye birlikte katıldı, Seren Serengil kıyafetiyle geceye damga vururken, Yaşar İpek de Alışamadım isimli şarkısıyla katılımcılara keyifli dakikalar geçirtti. Gecede sahne alan Yılmaz Morgül, Zeki Müren'e saygı çerçevesinde şarkılarını söyledi. Morgül, izleyicilerle birlikte Çile Bülbülüm Çile'yi de seslendirdi.

MÜZİK, TELEVİZYON VE SİNEMA DÜNYASINI BULUŞTURAN GECE Yeni damat Alişan ödülünü almaya geldi. Yılın Erkek Fantezi - Arabesk Sanatçısı seçilen Alişan, düğününden bir gece sonra ödülünü almak için geceye katıldı.

ZER ALTIN PALMİYE ÖDÜLLERİNE YILDIZ YAĞDI Özge Ulusoy'un sunuculuğunda gerçekleşen geceye; Alişan, Seren Serengil, Yaşar İpek, Cengiz Semercioğlu, Nazlı Çelik, Cem Öğretir, Jessica May, Soner Sarıkabadayı, Emre Aydın, Yılmaz Morgül, Ahmet Selçuk İlkan, Şenol İpek, Nihat Altınkaya, Cemal Hünal, İntizar, Burcu Kıratlı, Reyhan Karaca, Fatoş Seğmen, Hatice, Şebnem Schaefer, Ahmet Çevik ve daha birçok ünlü isim katıldı.

İnternet sitesi Altınpalmiye.com üzerinden 2 milyon 643 bin 162 oy ile kazananların belli olduğu Zer 5. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nde dünyaca ünlü sanatçılar Faydee ve Kate Linn sahne aldı.

Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Düzenleme Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nin bu yıl beşincisini düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Türkiye'nin en prestijli müzik, televizyon ve sinema ödüllerinden birini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Nedim Delibaş, bu yıl dünyaca ünlü yıldızların da geceye renk kattığını bildirdi.

Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nin bu yıl isim sponsorluğunu "Zer" markalarıyla üstlendiklerini söyleyen Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, sanatı ve sanatçıları destekleyen böyle önemli bir projede yer almaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

Zer 5. Altın Palmiye Sinema ve Dizi Ödülleri:

Yılın Sinema Filmi: Ayla

Yılın Erkek Sinema Oyuncusu: Barış Arduç (Mutluluk Zamanı)

Sosyal Sorumluluk Projesi Özel Ödülü: Kızım ve Ben

Unutulmaz Nostalji Oyuncusu: Cemal Hünal - Issız Adam

Yılın Aksiyon Dizisi: Söz (Star TV)

Yılın Dram Dizisi: Aşk ve Mavi (ATV)

Yılın Kadın Dizi Oyuncusu: Burcu Kıratlı (Aşk ve Mavi)