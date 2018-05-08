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5. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'ni kimler kazandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.05.2018 02:37 | Son Güncelleme

Türkiye'nin sinema, müzik ve televizyon alanında en prestijli ödüllerinden olan Zer 5. Altın Palmiye Ödül Töreni'nde ünlü isimler buluştu. Zer 5. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri, 7 Mayıs Pazartesi akşamı Swissôtel the Bosphorus'ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

5. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'ni kimler kazandı?

İnternet sitesi Altınpalmiye.com üzerinden 2 milyon 643 bin 162 oy ile kazananların belli olduğu Zer 5. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nde dünyaca ünlü sanatçılar Faydee ve Kate Linn sahne aldı.

ZER ALTIN PALMİYE ÖDÜLLERİNE YILDIZ YAĞDI
Özge Ulusoy'un sunuculuğunda gerçekleşen geceye; Alişan, Seren Serengil, Yaşar İpek, Cengiz Semercioğlu, Nazlı Çelik, Cem Öğretir, Jessica May, Soner Sarıkabadayı, Emre Aydın, Yılmaz Morgül, Ahmet Selçuk İlkan, Şenol İpek, Nihat Altınkaya, Cemal Hünal, İntizar, Burcu Kıratlı, Reyhan Karaca, Fatoş Seğmen, Hatice, Şebnem Schaefer, Ahmet Çevik ve daha birçok ünlü isim katıldı.

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MÜZİK, TELEVİZYON VE SİNEMA DÜNYASINI BULUŞTURAN GECE
Yeni damat Alişan ödülünü almaya geldi. Yılın Erkek Fantezi - Arabesk Sanatçısı seçilen Alişan, düğününden bir gece sonra ödülünü almak için geceye katıldı.

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Seren Serengil ve Yaşar İpek geceye birlikte katıldı, Seren Serengil kıyafetiyle geceye damga vururken, Yaşar İpek de Alışamadım isimli şarkısıyla katılımcılara keyifli dakikalar geçirtti. Gecede sahne alan Yılmaz Morgül, Zeki Müren'e saygı çerçevesinde şarkılarını söyledi. Morgül, izleyicilerle birlikte Çile Bülbülüm Çile'yi de seslendirdi.

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Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Düzenleme Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nin bu yıl beşincisini düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Türkiye'nin en prestijli müzik, televizyon ve sinema ödüllerinden birini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Nedim Delibaş, bu yıl dünyaca ünlü yıldızların da geceye renk kattığını bildirdi.

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Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nin bu yıl isim sponsorluğunu "Zer" markalarıyla üstlendiklerini söyleyen Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, sanatı ve sanatçıları destekleyen böyle önemli bir projede yer almaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

Zer 5. Altın Palmiye Sinema ve Dizi Ödülleri:

Yılın Sinema Filmi: Ayla

Yılın Erkek Sinema Oyuncusu: Barış Arduç (Mutluluk Zamanı)

Sosyal Sorumluluk Projesi Özel Ödülü: Kızım ve Ben

Unutulmaz Nostalji Oyuncusu: Cemal Hünal - Issız Adam

Yılın Aksiyon Dizisi: Söz (Star TV)

Yılın Dram Dizisi: Aşk ve Mavi (ATV)

Yılın Kadın Dizi Oyuncusu: Burcu Kıratlı (Aşk ve Mavi)

Yılın Yapımcısı: Mehmet Yiğit Alp - NTC Medya

Yılın Komedi Dizisi: Yeni Gelin (Show TV)

Yılın Erkek Dizi Oyuncusu: Tolga Sarıtaş (Söz)

Yılın Dizi Yönetmeni: Yağız Alp Akaydın (Söz)

Yılın Komedi Sanatçısı: Ahmet Kural - Murat Cemcir

Yılın Tiyatro Oyunu: Sakın Diyorum Sakın / Ahmet Çevik Tiyatrosu

Zer 5. Altın Palmiye Müzik Ödülleri:

Yılın Erkek Pop Sanatçısı: Soner Sarıkabadayı

Yılın Kadın Pop Sanatçısı: Hande Yener

Yılın Erkek Fantezi-Arabesk Sanatçısı: Alişan

Yılın Kadın Fantezi -Arabesk Sanatçısı: Ebru Yaşar

Yılın Rock Sanatçısı: Emre Aydın

Yılın Düeti: Serkan Kaya / İntizar Asla Bitmiyor

90'Lar En İyi Unutulmayan Cover Albüm: Yaşar İpek – Sus

Yılın Türk Müziği Sanatçısı: Yılmaz Morgül

Zer 5. Altın Palmiye Televizyon ve Basın Ödülleri:

Yılın Sosyal Medya Fenomeni: Enes Batur

Yılın Kanalı: Star TV

Yılın Haber Kanalı: CNN Türk

Yılın Kadın Haber Sunucusu: Nazlı Çelik (Star TV)

Yılın Erkek Haber Sunucusu: Cem Öğretir (ATV)

Yılın Televizyoncusu: Veyis Ateş (Habertürk TV)

Yılın Kadın Televizyon Yıldızı: Seren Serengil ( STAR TV )

Yılın Magazin Yazarı: Cengiz Semercioğlu / Hürriyet Kelebek

Yılın Cemiyet Dergisi: Klass Magazin

Yılın Televizyon Programı: Duymayan Kalmasın – Star TV

Yılın Spor Programı: Beyaz Futbol / Beyaz TV

Yılın Sabah Kuşağı Programı: Söylemesem Olmaz / Beyaz TV

Yılın Müzik Kanalı: Kral Pop TV

Yılın Radyosu: Kral Pop

Yılın Radyocusu: Afrikalı Ali – Kral FM

Yılın Gazetesi: Posta

Yılın Spor Gazetesi: Fotomaç

Yılın Magazin Gazetesi : Sabah'la Günaydın

Yılın TV Magazin Programı: Magazin D

Yılın Röportajı: Ömür Sabuncuoğlu – Show TV / Ajda Pekkan Röportajı

Zer 5. Altın Palmiye Ödülleri - İş ve Yaşam Ödülleri:

Yılın Yerel Yöneticisi: Hasan Tahsin Usta Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı

Kültür ve Sanata Katkılarından Dolayı Özel Ödül:Çekmeköy Belediyesi

Yılın Bürokratı: Turgay Gülenç / Bismil Kaymakamı

Yılın STK'sı: Beyaz Ay Derneği

Yılın İş Adamı: Tamer Köseoğlu

Yılın Genç İş Adamı: Mehmet Altındağlı

Yılın Girişimci İş Adamı: İbrahim Yılmaz

Yılın Girişimci İş Kadını: Arzu Sandal

Yılın Tasarımcısı: Ceylan Ateş

Yılın Lezzet Markası: Günaydın

Yılın Estetik Cerrahı: Ömer Faik Sağun

Yılın Makeup Artisti: Ayse Bilirer

Yılın Spor Merkezi: Clubsporium

Yılın Tıp Adamı: Opr. Dr. Erdal Cücük

Yılın Sağlık Turizmi Markası: Hairestetik Turkey / Engin Sönmez

Sağlık Kalite Ödülü: Dentaluna / Arzu Yalnız Zogun


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Altın Palmiye Ödülleri 5. Altın Palmiye Ödül Töreni

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