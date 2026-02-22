MAGAZİN

Eşref Rüya 34. bölüm fragmanı heyecan yarattı! Şaşırtan karar

Eşref Rüya'nın 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Eşref'in kendisine kurulan tuzağı bozma çabaları ve Nisan'ın Eşref'in Rüya'ya olan ilgisinden duyduğu rahatsızlık yeni bölümde heyecanı doruğa çıkaracak. İzleyiciler, Eşref ve Nisan arasındaki ilişkinin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor.

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Eşref Rüya, 33. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı dizide, Eşref'in kendisine kurulan oyunları fark etmesi ve karşı hamle yapması büyük yankı uyandırdı.

Dizinin son bölümünde yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler, 34. bölüm fragmanına çevrilmişti. Ve beklenen fragman yayınlandı. Fragman seyirciden tam not aldı.

EŞREF RÜYA 34. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Eşref Rüya'nın 34. bölümünde Nisan'ın muhbir olduğu öğreniliyor ve ortalık karışıyor. Eşref ve Nisan, Dinçer'in ölümünün ardından geri dönüşü olmayan bir yola girer. Nisan'ın muhbir olduğu ortaya çıkarken Eşref, Dinçer'i öldürmek suçuyla gözaltına alınıyor.

Eşref Rüya'nın son haftalarda reytinglerde düşüş göstermesi de gündeme gelmişti.
Eşref Rüya bu sefer özetsiz yeni bölümüyle ekrana gelecek.

