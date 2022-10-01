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"5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali"ne başvurular başladı

01.10.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali"ne başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kızılay Derneği çatısı altında, Balkon Film tarafından düzenlenen "5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali"nin başvuruları başladı.

Sinemacılar, kısa film ve belgesel yapımlarını, festivalin "Ana Yarışma", "Kırk Yıllık Hatır" ve "İnsani Bakış" kategorilerine 10 Ekim'e kadar gönderebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği festivalin Ana Yarışma bölümüne, doğrudan ya da dolaylı şekilde dostluk temasını işleyen, 1 Ocak 2020 sonrasında yapılmış kurmaca, animasyon ve deneysel filmler katılabilecek.

Bu yapımlar İngilizce alt yazılı olarak, jenerik süresi dahil 20 dakikayı aşmayacak. Bu kategoride yapılan değerlendirme sonucunda "En İyi Film Ödülü", "Jüri Özel Ödülü" ve mansiyon verilecek.

"İnsani Bakış Belgesel Yarışması" bölümünde ise yeryüzünde savaş, doğal afet ve salgın gibi tehlikelerin insanoğluna verdiği zarar ile bunları dindirmek için gösterilen insani tepkiyi, yardımı konu edinen filmler değerlendirmeye alınacak.

Bu bölüme 1 Ocak 2018 sonrasında çekilmiş, jenerik dahil 30 dakikanın altındaki İngilizce alt yazılı belgesel filmlerle başvurulabilecek. Seçilen bir film ise "Kızılay İnsani Yardım Ödülü"nü alacak.

Yapım yılı sınırı olmaksızın, süresi 30 dakikayı geçmeyen ve yarışma şartlarına uymayan kısa film, belgesel, animasyon, deneysel ve video-art gibi farklı formattaki yapımlarla ise yarışma dışı gösterim kategorisine başvurulabilecek. Bu kategoriler "Kırk Yıllık Hatır Bölümü" ve "Panaroma"dan oluşuyor.

Festivalin başvuru detayları "dostlukfilmfestivali.com" adresinden öğrenilebilir.

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