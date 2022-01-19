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  4. 5 yıl boyunca her gün selfie çekti! Endonezyalı üniversite öğrencisi Sultan Gustaf el Gozali selfielerle milyoner oldu

5 yıl boyunca her gün selfie çekti! Endonezyalı üniversite öğrencisi Sultan Gustaf el Gozali selfielerle milyoner oldu

19.01.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu anda 22 yaşında olan Endonezyalı üniversite öğrencisi Sultan Gustaf el Gozali ilginç bir yöntemle milyoner olmayı başardı. 18 yaşından itibaren selfie çekmeye başlayan Gozali, 5 yıl boyunca biriktirdiği sefieleri NFT’ye dönüştürüp sattı. Bir anda milyoner olan Gozali, ailesine bu durumu açıklama konusunda büyük zorluk yaşadığını ifade etti.

Endonezyalı üniversite öğrencisi Sultan Gustaf el Gozali, 5 yıl boyunca çektiği selfie'leri önce YouTube videosuna dönüştürdü. Ardından ise NFT’ye çevirerek satışa çıkarttı. Channel News Asia'nın haberine göre öğrenci, fotoğraflarını OpenSea adlı dijital pazarda 1 milyon dolar değerinde ETH'ye (Ethereum ağının kripto para birimi) sattı ve sosyal medyada popüler oldu.

HER GÜN AYNI POZU VERDİ

Son 5 yıl boyunca her gün bilgisayarının karşısına oturan Gozali, aynı pozu vererek selfie çekti. Öğrencinin asıl amacı ise üniversite sürecini kameraya alarak, mezuniyet gününde 1000 fotoğraftan oluşan hızlandırılmış bir video hazırlamaktı. Gozali o videoyu oluşturmayı başardı ve Youtube kanalında "5 yıl boyunca her gün kendi fotoğrafımı çektim" notuyla yayımladı.

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“KİMSENİN ALACAĞINI DÜŞÜNMEDİM”

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, üniversitesinin kampüsünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Gozali, "Kimsenin bu selfie'leri satın almak isteyeceğini düşünmezdim, bu yüzden fiyatlarını sadece 3 dolar olarak belirledim" dedi.

Gozali’nin fotoğrafları ülke genelinde popüler bir isim olan Arnold Poernomo'nun sosyal medya paylaşımı üzerine dikkatleri çekti. Bir gün içerisinde 400’den fazla kişi fotoğraflarını satın aldı. Sonunda Gozali'nin koleksiyonunun işlem hacmi 14 Ocak'ta 317 ETH'e ulaştı, bu da en az 1 milyon dolara denk geliyor. Gozali, "Dürüst olmak gerekirse, hâlâ aileme söylemeye cesaretim yok, parayı nereden bulduğumu merak ederler" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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