Küçük yaşta milyoner olan dünyanın en zengin çocuklarının serveti şaşırtacak

Milyonerlerin sayısı her geçen yıl artmaya devam ediyor. Dünyadaki en zengin insanlar kariyer, sanat, iş veya miras yoluyla kendileri için servet biriktiren kişiler olarak karşımıza çıkar. Genellikle yetişkinlerin listelerine denk gelmişsinizdir. Ancak ebeveynlerinin servetinden dolayı doğduğu andan itibaren milyoner olan sevimli isimleri de unutmamak gerekiyor.

WILLOW SMITH

Will Smith ve Jada Pinkett Smith’in küçük çocukları olan Willow 5 milyon dolarlık servetiyle şimdiden popüler olmayı başardı. Bir pop müzik sanatçısı olarak tanınan Willow 2010 yılında yayınladığı ‘Whip My Hair’ şarkısı ile tanınmıştır ve o zamandan beri oldukça ünlüdür. 2011 yılında Jay-Z'nin plak şirketi Roc Nation'la anlaşma imzalayan en genç sanatçı olmuştur. Aynı zamanda bir oyunculuk kariyeri de bulunmaktadır. Çoğunlukla babasının yanında yardımcı rollerde oynamıştır.

JADEN SMITH

Jaden Smith şu anda dünyanın en zengin çocukları arasındadır. Kendisi Will Smith’in oğludur ve babasının izinden giderek oyunculuk dünyasına adım atmıştır. 22 gibi genç bir yaşta endüstrideki diğer oyunculardan daha fazla başarı elde etmiştir. Kariyerine 2006 yılında babasının yanında rol aldığı 'The Pursuit of Happyness' isimli filmde aldığı rolle başlamıştır. O zamandan beri 1984 yapımlı 'Karate Kid' filminin yeniden yapımı ve 1951 yapımı 'The Day the Earth Stood Still'in yeni versiyonu gibi birçok filmde rol almıştır.