Henüz 10 yaşında! Sosyal medya onu konuşuyor, iki şirket sahibi bir multimilyoner

Hala ilkokulda öğrenci olan 10 yaşındaki Pixie Curtis, aynı zamanda multimilyoner bir iş insanı. Şimdiden büyük kârlar elde eden iki oyuncak şirketinin sahibi olan kız çocuğu aynı zamanda sosyal medyada fenomen. Ailesinin yardımıyla kurduğu şirketler sayesinde geniş kitlelere hitap etmeyi başaran Curtis, istenmesi halinde 15 yaşında emekli olabileceğini dile getirerek şaşkınlık yarattı.

AYLIK GELİRİ ORTALAM 21 MİLYON DOLAR

Curtis, ailesinin yardımıyla ‘Pixi’s Fidgets’ isimli oyuncak şirketini kurdu. Annesini Roxy Jacenko’nun destekleriyle genç yaşında iş hayatına atılan Curtis, bir yandan da eğitim yaşamını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen oyuncakları 48 saat içerisinde tükenen şirket yıllık olarak büyük kar elde ediyor. Oyuncak şirketinin yanında Curtis’in bir de annesiyle birlikte kurduğu saç aksesuarının üretildiği bir şirketi daha bulunuyor. Curtis’in gelir tam olarak bilinmese de kız çocuğunun aylık kazancının 21 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

İSTESE 15 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR

Küçük kızın annesi Jacenko, Avustralya haber kanalı news.com.au’ya yaptığı açıklamada, “Kesinlikle ben 100 yaşıma kadar çalışacağım ve Pixie 15’inde emekli olacak. Aile arasında en sık yaptığımız şaka bu. Kimin daha akıllı olduğunu kesinlikle biliyorum” dedi.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

10 yaşındaki Curtis’in girişimcilik çalışmalarının gündeme gelmesiyle beraber kız çocuğu kısa sürede sosyal medyada 100 binden fazla takipçiye ulaştı. Başarısına rağmen annesi Jacenko, Curtis’in şirkette çalışmak zorunda olmadığını belirterek, “İlk günden beri söyledim, Pixie öne çıkmak istemediği veya şirketlerle ilgilenmek istemediği anda yeniden oturup konuşacağız, değerlendireceğiz. Ama şimdilik mutlu, çok şey öğreniyor” diye konuştu.



