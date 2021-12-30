YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. 50 İTÜ Çekirdek girişimi toplamda 478 milyon TL yatırım aldı

50 İTÜ Çekirdek girişimi toplamda 478 milyon TL yatırım aldı

30.12.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş: - "İTÜ ARI Teknokent olarak her yıl gelişerek, evrilerek, dikey alan ve paydaşlarımızla büyümeye devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nin girişimleri, 2021 yılında 478 milyon TL'nin üzerinde yatırım aldı.

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 2020'de İTÜ Çekirdek girişimlerine yapılan yatırım tutarı 107 milyon TL olurken, bu yıl yapılan yatırımlar geçen yıla göre 5 katına yaklaştı.

2021'de 50 İTÜ Çekirdek girişimi, toplamda 2,5 milyar TL değerlemeyle 478 milyon TL yatırım aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, "İTÜ ARI Teknokent olarak her yıl gelişerek, evrilerek, dikey alan ve paydaşlarımızla büyümeye devam ediyoruz. Dünyada ilk 5'te yer alan kuluçka merkezimiz İTÜ Çekirdek girişimlerine, ne mutlu ki bu yıl da yatırımcıların ilgisi çok büyüktü. 2020'deki yatırımları yaklaşık 5'e katladığımız 2021 yılında da girişimlerin gelişmelerine katkı sunmanın ve Türkiye'den dünyaya açılan teknolojilerin merkezi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dikbaş, başarı hikayelerinin yarattığı motivasyonla her geçen gün daha fazlası için çabaladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"İTÜ Çekirdek artık yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın bir kuluçka merkezi haline geldi. Bu bakış açısıyla 2022 yılında global faaliyetlerimizi, iş birliklerimizi artırarak İTÜ Seed'i hayata geçireceğiz. Bu program ile ülkemizin ve bölgemizin yabancı girişimciler için bir hub/odak noktası olması için çalışacağız. Yerli yabancı tüm start-up'ları hem ekosistemimizde büyütmek hem de dünyaya açmak için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz."

İTÜ Çekirdek, Türkiye'ye teknoloji girişimciliğini yayma, girişimcilere destek olmak ve hayata dokunacak teknolojilerin üretilmesine katkı sunmak hedefleriyle çalışmalarını Türkiye'den ve dünyadan binlerce girişim, yüzlerce kurum, mentor ve yatırımcıyla sürdürmeye devam ediyor.

Bir teknoloji girişimcisinin ihtiyacı olan her imkanı sunan İTÜ Çekirdek'te 2022'nin ilk girişimcilerinden olmak isteyenler için başvurular 3 Ocak 2022'ye kadar açık olacak. Diğer dönemler için başvurular 2022 yılı boyunca devam edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkatOmicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkat
Omicron paniği! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecekOmicron paniği! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta dayatmayla bir çözüme yanaşmayacaklarını belirtti:

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Aralık Perşembe

İmsak
06:50
Sabah
08:22
Öğle
13:11
İkindi
15:31
Akşam
17:51
Yatsı
19:18

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Aslı Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.