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50 yıl sonra ilk kez görüldü! En tehlikeli ve zehirli canlılardan biri...

Avustralya, Sydney'in Parramatta Nehri'nde yaklaşık 50 yıl aradan sonra ilk ölümcül bir mavi halka ahtapot görüldü. Denizin en tehlikeli canlılarından biri olarak kabul ediliyor.

50 yıl sonra ilk kez görüldü! En tehlikeli ve zehirli canlılardan biri...
Jale Uslu

1960'lardan bu yana ilk kez Sidney'in batısındaki Parramatta Nehri'de ölümcül bir mavi halka ahtapot görüldü.

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Golf topu büyüklüğündeki ahtapot, Inner West Konseyi tarafından yaptırılan ekolojik bir araştırma sırasında Bondi Plajı'ndan yaklaşık 14 kilometre içerideki Callan Park'ta bulundu. Hayvan, son derece zehirli olan mavi halkalı ahtapotun dört türünden biri ve dairesel olmayan işaretlerinden dolayı mavi çizgili ahtapot olarak biliniyor.

EN TEHLİKELİ CANLILARDAN BİR TANESİ

Mavi çizgili ahtapotlar (Hapalochlaena fasciata), Avustralya'dan Japonya'ya kadar uzanan Pasifik Okyanusu sularında , çoğunlukla güney Queensland ile güney NSW arasında bulunur. Genellikle gelgit bölgelerindeki kayalık kıyılarda ve 15 metre derinliğe kadar olan kıyı sularında görülen bu canlılar, denizin en tehlikeli canlılarından biri olarak kabul ediliyor.

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Bu canlının salyasında tetrodotoksin adı verilen bir nörotoksin bulunuyor ve bu zehir o kadar ölümcül ki, sadece 25 gr ağırlığındaki bir ahtapotun zehrinin 75 kg ağırlığındaki on insanı öldürebileceği tahmin ediliyor.

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Parramatta Nehri Havzası Grubu koordinatörü Alexi Gilchrist, Daily Mail Australia'ya yaptığı açıklamada, Callan Park'ta mavi çizgili ahtapotun görünmesinin tarihi açıdan önemli olduğunu söyledi.

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ahtapot
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