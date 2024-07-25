MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 50 yıllık efsane grup fırtına gibi esti! Judas Prıest İstanbul'u salladı

50 yıllık efsane grup fırtına gibi esti! Judas Prıest İstanbul'u salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.07.2024 10:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

1969’da Birmingham, İngiltere’de kurulan metal müziğin tanrıları olarak da bilinen Judas Priest, geçtiğimiz akşam BKM Organizasyonu ile Bonus Park Orman’da metal rüzgarları estirdi.

Müzikleri ile olduğu kadar görsel showlarıyla da övgü toplayan grubun sahnesinde ilerleyen dakikalarda aniden bir motorsikletin kükreme sesi duyuldu ve duman bulutu içinde Rob, Harley-Davidson motosikletinin üzerinde belirdi.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Motosiklet gecenin geri kalanında grubun bir parçası olarak sahnede kaldı. Sahnede olağanüstü bir görüntü oluşurken seyirciler 71 yaşında olan Rob Halford’a ve gruba olan hayranlıklarını tezahüratlar eşliğinde gösterdi.

TÜRKİYE’YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Rob Halford; Türkiye’ye geri dönmenin güzel olduğunu, Türkiye’yi, güzel insanlarını, yemeklerini, kültürünü sevdiğini söyleyen övgü dolu sözler yağdırdı.

METALİN EFSANELERİ İSTANBUL’U SALLADI

‘Metal Gods’ adlı şarkılarına ithafen hayranları tarafından "Metal Tanrıları" olarak da anılan, yıllar geçtikçe heavy metal ile eş anlamlı hale gelen ve adını müzik tarihine altın harflerle yazdıran Judas Priest, Bonus Parkorman’ı dolduran binlerce hayranının şarkılara eşlik etmesiyle açıkhava’yı salladı! 50 yılı aşan bir kariyere sahip olmasına rağmen grup sahnede adeta kükredi ve Istanbul’da unutulmaz bir geceye imza attı. 50. yıl dönümüne ulaşmak çok az grubun başardığı bir serüven olduğunu düşünürsek, Judas Priest dün gece İstanbul konserinde kalıcı çekiciliğinin, nesiller boyunca hayranlarıyla olan sarsılmaz bağlarının nesilden nesile nasıl geçtiğini bir kez daha kalpleri fethederek göstermiş oldu.

image (28)

TÜRK HAYRANLARI GRUBUN YENİ ŞARKILARINI İLK KEZ DİNLEDİ

Bonus Parkorman’da eşsiz bir konsere imza atan Judas Priest, konserin açılışını yeni albümlerinden “Panic Attack” adlı parça ile yaptı. Grup, albümde yer alan “Invincible Shield”, “Crown Of Hornds” adlı parçalarını da ilk kez canlı olarak Türk dinleyicileri için bu konserde çaldı.

Coşkulu alkışların eksik olmadığı konserde Judas Priest sırasıyla; “Panic Attack”, “Another Thing Coming”, “Rapid Fire”, “Breaking The Law”, “Riding of the Wind”, “Love Bites”, “Devil’s Child”, “Saints In Hell”, “Crown of Horns”, “Sinner”, “Turbolover”, “Invincible Shield”, “Victim of Changes”, “Green Manalishi”, “Painkiller”, “Electric Eye”, “Hell Bent for Leather” ve “Midnight” gibi sevilen parçalarına yer verdi. 50 yıllık efsane grup, sahnede fırtına gibi esti ve toplamda 18 şarkı ile konserini tamamlandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
İmaj değiştirdi! 'Tıpkı anneannesi'İmaj değiştirdi! 'Tıpkı anneannesi'
Anahtar Kelimeler:
konser
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho'dan flaş karar!

Jose Mourinho'dan flaş karar!

Erdoğan’dan talimat: Tatil için acele etmeyin, tümünü bitirin!

Erdoğan’dan talimat: Tatil için acele etmeyin, tümünü bitirin!

Özgür Özel: Meydan meydan anlatırım, sakın böyle bir şeye kalkışmasın!

Özgür Özel: Meydan meydan anlatırım, sakın böyle bir şeye kalkışmasın!

Turizmin Seçil Erzan'ı patladı! WhatsApp grupları kuruldu, şikayetler edildi ama 1 kişi bile tatile gidemedi

Turizmin Seçil Erzan'ı patladı! WhatsApp grupları kuruldu, şikayetler edildi ama 1 kişi bile tatile gidemedi

1 günlüğü 300 bin lira! Dizi sektörü bu olayı konuşuyor: 'Bunun adı düpedüz dolandırıcılık'

1 günlüğü 300 bin lira! Dizi sektörü bu olayı konuşuyor: 'Bunun adı düpedüz dolandırıcılık'

Merkez Bankası hamle yaptı, bankalara talimat gönderildi, mevduat faizinde yeni tablo!

Merkez Bankası hamle yaptı, bankalara talimat gönderildi, mevduat faizinde yeni tablo!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

Prime Day bitti diye üzülmeyin! Outdoor fırsatları devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! İndirimdeki termoslar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.