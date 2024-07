50 yıllık efsane grup fırtına gibi esti! Judas Prıest İstanbul'u salladı

Müzikleri ile olduğu kadar görsel showlarıyla da övgü toplayan grubun sahnesinde ilerleyen dakikalarda aniden bir motorsikletin kükreme sesi duyuldu ve duman bulutu içinde Rob, Harley-Davidson motosikletinin üzerinde belirdi.

Motosiklet gecenin geri kalanında grubun bir parçası olarak sahnede kaldı. Sahnede olağanüstü bir görüntü oluşurken seyirciler 71 yaşında olan Rob Halford’a ve gruba olan hayranlıklarını tezahüratlar eşliğinde gösterdi.

TÜRKİYE’YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Rob Halford; Türkiye’ye geri dönmenin güzel olduğunu, Türkiye’yi, güzel insanlarını, yemeklerini, kültürünü sevdiğini söyleyen övgü dolu sözler yağdırdı.

METALİN EFSANELERİ İSTANBUL’U SALLADI

‘Metal Gods’ adlı şarkılarına ithafen hayranları tarafından "Metal Tanrıları" olarak da anılan, yıllar geçtikçe heavy metal ile eş anlamlı hale gelen ve adını müzik tarihine altın harflerle yazdıran Judas Priest, Bonus Parkorman’ı dolduran binlerce hayranının şarkılara eşlik etmesiyle açıkhava’yı salladı! 50 yılı aşan bir kariyere sahip olmasına rağmen grup sahnede adeta kükredi ve Istanbul’da unutulmaz bir geceye imza attı. 50. yıl dönümüne ulaşmak çok az grubun başardığı bir serüven olduğunu düşünürsek, Judas Priest dün gece İstanbul konserinde kalıcı çekiciliğinin, nesiller boyunca hayranlarıyla olan sarsılmaz bağlarının nesilden nesile nasıl geçtiğini bir kez daha kalpleri fethederek göstermiş oldu.

TÜRK HAYRANLARI GRUBUN YENİ ŞARKILARINI İLK KEZ DİNLEDİ

Bonus Parkorman’da eşsiz bir konsere imza atan Judas Priest, konserin açılışını yeni albümlerinden “Panic Attack” adlı parça ile yaptı. Grup, albümde yer alan “Invincible Shield”, “Crown Of Hornds” adlı parçalarını da ilk kez canlı olarak Türk dinleyicileri için bu konserde çaldı.

Coşkulu alkışların eksik olmadığı konserde Judas Priest sırasıyla; “Panic Attack”, “Another Thing Coming”, “Rapid Fire”, “Breaking The Law”, “Riding of the Wind”, “Love Bites”, “Devil’s Child”, “Saints In Hell”, “Crown of Horns”, “Sinner”, “Turbolover”, “Invincible Shield”, “Victim of Changes”, “Green Manalishi”, “Painkiller”, “Electric Eye”, “Hell Bent for Leather” ve “Midnight” gibi sevilen parçalarına yer verdi. 50 yıllık efsane grup, sahnede fırtına gibi esti ve toplamda 18 şarkı ile konserini tamamlandı.