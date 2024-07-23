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    4. Kahve severlerin favorisi! Çok satan Julius Meinl Filtre Kahve'de %50 indirim

    Kahve severlerin favorisi! Çok satan Julius Meinl Filtre Kahve'de %50 indirim

    Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
    23.07.2024 12:21
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    Gerçek bir kahve severin en büyük keyfi, lezzetli bir kahvenin damakta bıraktığı tadı keşfetmek. Siz de tadı damağınızda kalan eşsiz bir kahve lezzeti deneyimlemek isteyenlerdenseniz Julius Meinl President Blend Öğütülmüş Filtre Kahve'deki dev fırsatı kaçırmak istemezsiniz. %50 indirime ek çok al az öde kampanyası sizi bekliyor. İşte detaylar!

    Kahve severlerin favorisi! Çok satan Julius Meinl Filtre Kahve'de %50 indirim

    Kahve tutkunları için kahve içmek, adeta bir tutku. Onlar için kahve sadece bir içecek değil, hayatın tadını ve keyfini çıkarmak için bir araç çünkü. Siz de gerçek bir kahve severseniz, kahve günlük rutininizde önemli bir yer kaplıyorsa şimdi söyleyeceğimiz fırsat tam da size göre: Kahve kategorisinde çok satanlar listesinin yıldızlarından Julius Meinl President Blend Öğütülmüş Filtre Kahve, 250 gramlık 8 adet paketiyle yani tamı tamına 2 kilogramı 750 TL'ye düştü! Bu büyük fırsatla ilgili detaylar yazımızda...

    Kahve kategorisinde çok satanlar listesinin yıldızlarından: Julius Meinl President Blend Öğütülmüş Filtre Kahve, 250 g x 8 Adet

    Adsız tasarım - 2024-07-23T115318.011

    Avusturya'nın en ünlü ve eski kahve markası Julius Meinl'ın en sevilen kahve çeşitlerinden biri olan President Blend Öğütülmüş Filtre Kahve, orta kavrulmuş ve hafif asiditeli olmasıyla öne çıkıyor. Orta Amerika, Güney Amerika ve Güney Doğu Asya'nın en özel Arabica kahvelerinin harmanlamasıyla ortaya çıkan bu kahve; filtre kahve makinesi, dripper, chemex ve French Press ile kullanıma uygun. Ferah ve çikolatayı anımsatan aromasıyla, bir kez içenlerin adeta favorisi haline geliyor. Siz de bu eşsiz lezzeti denemeye ne dersiniz?

    Kullanıcılar ne diyor?

    • "Çok iyi. Yıllardır beğenerek tüketiyorum."

    • "İndirimlerde yakalandığında stok yapılması gereken bir kahve. Standart gün içerisinde ofis veya evinizde içmek için süper."

    • "Güzel, uzun zamandır keyifle tüketiyoruz."

    • "İndirimdeydin almıştım iki kez. İçimi fena değil. İndirimde bulursanız alın."
    Ürünü İncele

    Bu içerik 23 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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