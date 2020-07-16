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500 tam puan yaparak LGS’de Türkiye birincisi oldu

DÜZCE HABERLERİ  | 16.07.2020 21:49 | Son Güncelleme

Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Alperen Ün, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincilerinden biri oldu.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kapsamında 20 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.

500 tam puan yaparak LGS’de Türkiye birincisi oldu

Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Alperen Ün, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincilerinden biri oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kapsamında 20 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı.
Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Alperen Ün, tüm soruları doğru cevaplayarak, 500 tam puan aldı ve Türkiye birincilerinden biri oldu.

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