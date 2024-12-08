Ünlü model ve sunucu Heidi Klum 2 yıl önce kızı Leni Klum’la yeni bir fotoğraf çekimi için iç çamaşırıyla poz vermişti.

Alman model, kendisiyle aynı mesleği seçen kızıyla iç çamaşırı markası için poz verince sosyal medyada gündeme gelmişti.

Anne kızın paylaştıkları fotoğraflar ve videolar, özellikle Instagram'da yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Kullanıcılar, bu tür bir kampanyada yer almanın "rahatsız edici" ve "tuhaf" olduğunu belirtmişti.

51 yaşındaki Heidi Klum ve 20 yaşındaki kızı Leni yine beraber iç çamaşırlı poz verdi. Markanın yeni yıl kampanyası için kamera karşısına geçen anne kız yine adından söz ettirdi.



Heidi Klum ve kızının pozlarına benzer yorumlar gecikmedi. Modele "Normal bir anne kızıyla iç çamaşırlarıyla poz verir mi?" sorusu soruldu.

Dört çocuk annesi model, daha önce Leni'nin modellik ve öğrencilik yapmasından duyduğu gururu dile getirmişti.