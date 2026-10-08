Kızılcık Şerbeti’nde flaş ayrılık! 5 sezon sonra yollar ayrıldı

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Beşinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan dizinin ilk bölümünden bu yana senaryosunu kaleme Melis Civelek ve Zeynep Gür ile yapım şirketinin yolları ayrıldı.

SENARYO SÜRECİNDE ANLAŞMAZLIK YAŞANDI

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, uzun süredir Kızılcık Şerbeti’nin senaryo ekibinde yer alan Melis Civelek ve Zeynep Gür ile yapım şirketi arasında senaryo sürecine ilişkin anlaşmazlık yaşandı.

Taraflar, yaşanan görüş ayrılığının ardından karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldı. Civelek ve Gür’ün dizideki senaristlik görevi 143. bölüm itibarıyla sona erdi.

YENİ SENARİSTLER KİM OLACAK?

Beş sezondur ekran yolculuğunu sürdüren Kızılcık Şerbeti’nde yaşanan değişikliğin ardından gözler yeni senaryo ekibine çevrildi.

Dizinin bundan sonraki bölümlerini kaleme alacak yeni senaristlerin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.