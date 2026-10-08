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Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar son haliyle gündem oldu

Yeşilçam’da rol aldığı çok sayıda projeyle Türk halkının kalbinde yer eden usta sanatçıi Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, spor sonrası çekilen görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Uzun süredir Dubai’de yaşayan Alkoçlar, fit fiziği ve belirgin karın kaslarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar son haliyle gündem oldu
Sariye Nur Dönmez

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Spor sonrası görüntüsünü takipçileriyle paylaşan Alkoçlar, fit fiziği ve belirgin karın kaslarıyla gündem oldu.

Düzenli antrenman ve beslenme programıyla formunu koruyan Alkoçlar’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

DUBAİ’DE YAŞIYOR

2021 yılında Kaan Demirağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, oğulları Cem ve kızları Ada ile birlikte uzun süredir Dubai’de yaşamını sürdürüyor.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar son haliyle gündem oldu 1

Aile hayatından kesitleri de zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Alkoçlar, cemiyet hayatının yakından takip edilen isimleri arasında yer alıyor.

SPORU HAYATININ BİR PARÇASI HALİNE GETİRDİ

Sağlıklı yaşam ve spora verdiği önemle bilinen Aslışah Alkoçlar, bu alanda kurduğu markalar ve girişimleriyle iş dünyasında da adından söz ettiriyor.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar son haliyle gündem oldu 2

Antrenmanlarından seyahatlerine, günlük yaşamından çocuklarıyla geçirdiği anlara kadar birçok karesini takipçileriyle paylaşan Alkoçlar, düzenli spor ve beslenme rutinini de sosyal medyaya taşıyor.

Alkoçlar’ın spor sonrasında çektiği son kare ise fit görüntüsü ve belirgin karın kaslarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
spor Aslışah Alkoçlar
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