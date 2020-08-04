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5,2'lik depremle sarsılan Pütürgeliler panik havasını atlatmaya çalışıyor

MALATYA HABERLERİ  | 04.08.2020 16:10 | Son Güncelleme

Çatısı yıkılan evde yaşayan Ramazan Tezgider: - "Büfeler devrildi, çocuklar sağa sola devrildiler ve ağladılar. Ben ellerinden tuttum dışarıya çıkmak için. Ben kapıya zor gittim, kendimizi çok zor dışarı attık"

Malatya'nın Pütürge ilçesi merkez üslü 5,2 büyüklüğündeki depremle sarsılan ilçe sakinleri, yaşadıkları panik havasını üzerlerinden atmaya çalışıyor.

Bölgedeki birçok binada çatlağa neden olan depremde, Taşmış Mahallesi Beyaztut mezrasındaki iki ailenin yaşadığı evin çatısı çöktü, odalardaki eşyalar etrafa saçıldı.

Depremden yara almadan kurtulan evin sakinlerinden Ramazan Tezgider, AA muhabirine yaptığı açıklamada, torunlarıyla beraber otururlarken sarsıntının meydana geldiğini ve duvardaki eşyaların döküldüğünü belirtti.

Herkesin çok korktuğunu aktaran Tezgider, "Büfeler devrildi, çocuklar sağa sola devrildiler ve ağladılar. Ben ellerinden tuttum dışarıya çıkmak için. Ben kapıya zor gittim, kendimizi çok zor dışarı attık. 'Güm' diye bir ses geldi, ben komple ev gitti sandım ama çatı yıkılmış." dedi.

Türkan Tezgider ise yemek için hazırlık yaparken deprem olduğunu ve çok korktuklarını ifade etti. Tezgider, "İçeride ayaklarım kilitlendi, sanki yere düştüm. Oğlum beni dışarı çıkardı sonrasında da çatı çöktü. Vücudum kilitlendi neye uğradığımı şaşırdım. Allah'tan gelen bir şey yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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