57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Gelincik" filminin söyleşisi yapıldı

Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi gerçekleştirilen "Gelincik" adlı yarışma filminin söyleşisi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalde dün gösterimi yapılan filmin yönetmeni Orçun Benli, senarist Şükrü Üçpınar, yapımcı Yusuf Ziya Benli, görüntü yönetmeni Tufan Kılınç, oyuncular Ahmet Mümtaz Taylan, Kaan Yıldırım, Hande Doğandemir, Nilperi Şahinkaya izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Yönetmen Benli filmi çekerken "Bir yerde yarışır mı? Gişeye girerse nasıl olur?" diye düşünmediklerini bildirdi. Politik kısmı açısından da rahatsızlık duyulacağı düşünülen konularda da filmler yapılabildiğine değinen Benli, "Biz yaptık. Kimsenin bir şey dediği yok." ifadesini kullandı.

Ahmet Mümtaz Taylan da senaryosundan çok etkilendiği için filmde yer aldığını söyledi. Senaryoyu okuyunca bu filmin yapılması gerektiğine inandığını belirten Taylan, filmin mütevazı koşullarda çekildiğini dile getirdi.

Filmi izleyince çok mutlu olduğunu anlatan Taylan, proje yazılmaktayken ekibe dahil olduğunu dile getirdi.

- "Kendisiyle barışık olmayan dünyayla barışık olmaz"