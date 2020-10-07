57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Kumbara" filminin söyleşisi yapıldı

Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi gerçekleştirilen "Kumbara" adlı yarışma filminin söyleşisi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalde dün gösterimi yapılan filmin yönetmeni Ferit Karol, yapımcı Nefes Polat, sanat yönetmeni Ceyda Yüceer, oyuncular Murat Kılıç ve Onur Gökçek, izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Yönetmen Karol, eserin ağır dram filmi olmaması için zaman zaman mizahi yönünü de ön plana çıkardığını söyledi.

Türkiye'de her evde günde bir kere de olsa kahkaha atıldığına inandığını belirten Karol, filmde her şeyin gerçekçi olmasına dikkat ettiğini aktardı.

Diyalog yazmayı çok sevdiğini anlatan Karol, "Senarist Serkan Fakılı ile yakın arkadaşız. Senaryoyu 4 ayda yazdık. Dört ay birlikte kaldık. Oynayarak yazdığımız için daha doğal diyaloglar ortaya çıktı." dedi.

Karol, "Atom parçalanır ama aile parçalanmaz" düşüncesinde olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Filmde her şeye rağmen birbirine tutunmuş bir aile vardı. O şekilde bir film oluşturmaya çalıştım. Seyirciye de bu duygu geçtiyse ne mutlu bize. Filmi yaparken en çok son sahnesinde zorlandık. Filmin son sahnesinde ana karakter annesine ne yapması gerekiyordu? Bunun dozu ne olmalıydı. Oradaki dozu ayarlarken bayağı zorlanmıştık. Karakterleri yaratırken tek boyutlu olmamasına özen gösterdim. Empati kurmamız gerekiyor. Tek karakterle empati kurmamız mümkün değil."