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57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası

29.05.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın Kata Milli Takımı, bronz madalya kazandı

Kadın Kata Milli Takımı, Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun 5. gününde Damla Su Türemen, Zehra Kaya ve Damla Pelit'ten oluşan Kadın Kata Milli Takımı tatamiye çıktı.

Katın Kata Milli Takımı, Karadağ Kadın Kata Milli Takımı karşısında gösterdiği performans sonunda bronz madalya kazandı.

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