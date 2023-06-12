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57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali sona erdi

12.06.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali şarkıcılar Gökhan Tepe ve Melek Mosso konserleriyle sona erdi.

57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali sona erdi

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen organizasyonun kapanış programında sahil dolgu alanındaki sahneye önce Tepe çıktı.

Tepe, "Yürü yüreğim", "Veda makamı", "Vur" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konser sonunda sahneye çıkarak Tepe'ye teşekkür etti, kiraz takdim etti.

Ardından sahneye çıkan şarkıcı Melek Mosso, repertuvarındaki "Sabahçı kahvesi", "Yıllar affetmez", "Gel desem de gelme" gibi şarkıları söyledi.

"SİZLERLE HELALLEŞMEK İSTİYORUM"

Konserde seyirciye seslenen Mosso, son günlerde bir konuşması nedeniyle gündemde bulunduğunu ancak tek maksadının kadına şiddete dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Son günlerde gündemi yersizce meşgul ettiğini ifade eden Mosso, şöyle konuştu:

"Sizlerle helalleşmek istiyorum. Son bir haftadır gündemi yersizce meşgul ettiğimin çok farkındayım ve bunun için çok çok üzgünüm. Öncelikle bilin isterim ki bizler kim ne söylerse söylesin asla ayrışan, asla birbiriyle düşman olan bir millet değiliz. Kim ne yaparsa yapsın asla böyle bir millet olmayacağız.

Birbirimizi çok sevmeye devam edeceğiz. Ben, kuzenini bir kadın cinayetine kurban vermiş bir kız çocuğu olarak bir şeyler söylemek istedim. Kadın cinayetlerini, kadın tacizlerine ses çıkarmak istedim."

ÖZÜR DİLEDİ

Konuşması nedeniyle kırdığı herkesten özür dilediğini ifade eden Mosso, "Başka şekilde anlaşıldı ama şunu belirtmek isterim ki buna da inanıyorum bu acılar siyaset üstü acılardır. Şuna inanıyorum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan sonra bununla ilgili en sert uygulamaları, en sert düzenlemelerini yapacağına inanıyorum." dedi.

Yaptığı şakanın maksadı aştığını vurgulayan Mosso, "Eğer burada maksadını aşan şakamdan, incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum. Çünkü bizler böyle şeylerle ayrıştırılmayacağız, bizler böyle şeylerle karşı karşıya gelmeyeceğiz. Biz Türk milleti olarak birbirini seven, dostluklarına güvenen, kardeşçe yaşayan, barış içinde yaşayan mükemmel bir millet olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Mosso'nun konuşması sonrası Türk bayraklarıyla sahneye gelen Belediye Başkanı Yüksel, şarkıcıyla "Memleketim" şarkısını seslendirdi.

Yüksel, yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Herkesin hata yapabileceğine ifade eden Yüksel, "Biz et ve kemikten yaratılmış varlıklarız. Hepimiz hata yapabiliriz. Sonuçta bu insana özgü bir şey. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Hatanızı görüp, özür dileyebilmek. Büyük bir erdem. Ama daha büyük bir erdem daha var. Özrü kabul edebilmek." dedi.

"ÖZÜR DİLEYENLERİ KUCAKLAYACAĞIZ"

Büyük ve güçlü Türkiye hedefine birlik ve beraberlikle yürüneceğinin altını çizen Yüksel, şöyle konuştu:

"Biz büyük ve güçlü Türkiye olmak istiyorsak, bütün renklerimizi zenginliğimiz olarak görmek zorundayız. Birbirimizin hatalarını özür dilendiğinde kapatmak zorundayız. Dostunun hatasını örteceksin ki biz güçlü olacağız. Bir hedefimiz var gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bize 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacaksınız' demiş.

Cumhurbaşkanımız bize bir hedef göstermiş. 'Büyük ve güçlü Türkiye olacağız' demiş. Bunu ancak birlik ve beraberlik içerisinde olursak yapabiliriz. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Roman yok. Büyük ve güçlü Türkiye var. Hatalarımızı kabul edeceğiz, özür dileyeceğiz. Özür dileyenleri kucaklayacağız. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum."

Yüksel, Mosso'ya kiraz armağan etti.

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Cüneyt Yüksel Gökhan Tepe Melek Mosso

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