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59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortejle başlayacak

28.09.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortejle başlayacak

Bu yıl 59'uncusu gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film Festivali, 1 Ekim'de geleneksel kortej geçişi ile başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla yapılacak festival, bir hafta boyunca sanatseverleri ağırlayacak.

Festivalin açılışı, geleneksel kortej geçişi ile yapılacak. Cumartesi günü saat 15.30'da Cam Piramit Kongre Merkezi önünden başlayacak kortej, 100. Yıl, Güllük Caddesi, Cumhuriyet meydanı, Işıklar Caddesi'nden devam edip Karaalioğlu Parkı'nda sona erecek.

Festivalin açılış töreni, cumartesi günü kırmızı halı geçişi sonrası saat 20.30'da Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

AKM Aspendos ve Perge salonları, Doğu Garajı Kültür Merkezi, Karaalioğlu Parkı içindeki Yıldızların Altında 1 ve AKM Doğan Hızlan Kütüphanesi arkasındaki Yıldızların Altında 2 salonlarında gösterilecek filmler, 19.30 ve 21.45 olmak üzere 2 seans şeklinde izlenebilecek.

Festival biletleri, biletix.com üzerinden ve AKM'deki biletix gişelerinde satışa sunuldu. AKM Perge salonunda gösterilecek Ulusal Kısa Metraj ve Belgesel Film gösterimleri ve Charlie Chaplin'in Yumurcak adlı filminin AKM Perge ve Doğu Garajı Kültür Merkezi'ndeki gösterimleri ücretsiz olacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın AKM Aspendos Salonu'nda 14.30 ve 17.00'de yapılacak ilk gösterimleri, film ekiplerinin katılımıyla gerçekleşecek, gösterimlerin ardından AKM Balerin Cafe'de film ekiplerinin katılımıyla söyleşiler düzenlenecek.

Ulusal Belgesel ve Kısa Film Yarışması'nın AKM Perge Salonu'ndaki gösterimlerinin söyleşileri, aynı salonda film ekiplerinin katılımıyla yapılacak.

Festivalin kapanış töreni, 8 Ekim Cumartesi günü akşam Spor Salonu'nda kırmızı halı geçişinin ardından gerçekleştirilecek. Açılış ve kapanış töreni, halka açık ve ücretsiz olacak.

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