YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Ayna Ayna" filmi izleyiciyle buluştu

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Ayna Ayna" filmi izleyiciyle buluştu

03.10.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapımcı Haşmet Topaloğlu: - "(Müzisyen Onur Şener cinayeti) Daha dün Ankara'da bir müzisyenin, bir şarkı yüzünden katledildiğini gördükten sonra yani filmler neyi anlatabilir, neyi daha çok gösterebilir?"

Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Ayna Ayna" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında "Ayna Ayna" filmi gösterildi.

Filmin yönetmeni Belmin Söylemez, gösterim öncesi filmin çekimlerine üç yıl önce İstanbul'da başladıklarını söyledi.

Uzun bir süreç geçirdiklerini belirten Söylemez, "Burada işlediğimiz konuların bir kısmı, pandemide daha da zor bir hale geldi. Filmi Antalya'da gösteriyor olmaktan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Yapımcı Haşmet Topaloğlu, salonun dolu olmasının kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Filmin kadınların yaşadığı sıkıntılar ile sanatçıların yaşadığı bazı sorunlara da değindiğini aktaran Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Daha dün Ankara'da bir müzisyenin, bir şarkı yüzünden katledildiğini gördükten sonra yani filmler neyi anlatabilir, neyi daha çok gösterebilir? Gerçekten insanı kahreden bir durum var. Sanat en azından farklı bir şekilde bunun haykırışı, dile getirme, kendini ifade etme çabasıdır diye düşünüyorum. O kişinin ailesine de baş sağlığı diliyorum."

Film öncesi oyuncular Manolya Maya, Laçin Ceylan, Şenay Aydın'ın da aralarında olduğu film ekibi sahneye çıkarak izleyiciyi selamladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takıma güveniyor:Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takıma güveniyor:
SOLOTÜRK, Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptıSOLOTÜRK, Tekirdağ'da gösteri uçuşu yaptı
Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor maçının ardındanBeyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:47
Öğle
12:51
İkindi
16:10
Akşam
18:46
Yatsı
20:00
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.