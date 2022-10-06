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59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "LCV (Lütfen Cevap Veriniz)"in gösterimi yapıldı

06.10.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "LCV (Lütfen Cevap Veriniz)"in gösterimi yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda, Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında, yönetmenliğini İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı'nın üstlendiği "LCV (Lütfen Cevap Veriniz)" filmi gösterildi.

Yönetmenler Kaan Arıcı, İsmet Kurtuluş, oyuncular Ushan Çakır, Melisa Şenolsun, Cem Yiğit Üzümoğlu, senarist Erdi Işık ve yapımcı Feri Baycu Güler, gösterimin ardından AKM yanında bulunan kafede izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Senarist Erdi Işık, eseri ilk başlarda tiyatro olarak yazdığını, daha sonra ise filme çevirdiğini söyledi.

Sürecin kendileri için zorlayıcı olduğunu belirten Işık, "Eseri film yapmaya karar verdikten sonra içerik bakımından çekmekte zorlandık. Yazar ve yönetmen olarak nasıl hayata geçirebileceğimiz üzerine çalışmaya başladık. Feri Baycu bizi desteklemeye karar verdi. Gördüğünüz bu ekip canla başla çalıştı ve böyle bir proje hayata geçti. Şu aşamada çok mutluyum, çok gururluyum." dedi.

Antalya'da çok güzel bir seyirciyle karşılaştıklarını dile getiren Işık, senaryoya göre seyircinin filmde gülmesini beklediğini ve bazı sahnelerin yorumlamasını seyirciye bıraktığını ifade etti.

Yönetmen Kurtuluş, film çekilmeden önce aylarca prova yapıldığını, senaryo üzerinde kelime kelime uğraştıklarını ve 5 gün gibi kısa bir sürede filmi çektiklerini anlattı.

Yönetmen Kaan Arıcı ise sinemada başlanılan nokta ile varılan noktanın farklı olabileceğini belirterek, "Çekimler güzel geçti, oyunculardan ne istediysek canla başla yaptılar, bize kızmadılar. Bu tür filmleri yapmak çok zordur, tek mekanda çekim yapmak zordur. Kendilerinden, zamanlarından feragat edip günlerce prova yaptılar." diye konuştu.

Oyuncu Melisa Şenolsun, filmin başında bütün karakterlerin kendilerinin çok temiz olduğunu düşündüğünü ama herkesin eteğindeki taşları dökmeye başlamasıyla bunun böyle olmadığının ortaya çıktığını söyledi.

Oyuncu Cem Üzümoğlu da yazarın, oyuncuların ve yönetmenlerin kolektif katkıları sayesinde böyle bir eserin ortaya çıktığını belirtti.

- "Filmde hem yazar hem yönetmen hem de oyuncu olduk"

Filmde oyuncunun senaryoya karıştığını, yönetmenin oyuncuya karıştığını anlatan Üzümoğlu, "Hepimiz birbirimizin işine karıştık ama burada işleri karıştırmak için yapmadık, daha güzel bir şey ortaya çıkarmak için yaptık ve öyle de oldu. Biz sadece bir yazarın yazdığı bir filmi oynamadık, biz filmde hem yazar hem yönetmen hem de oyuncu olduk. Bunun Antalya'da gösterilmesi de beni ayrıca mutlu etti." ifadelerini kullandı.

- Filmin konusu

Evlenmelerine bir saat kalan, törenin yapılacağı otelde son hazırlıklarını yapan Ceren ile Semih, yakın arkadaşları Mert'in geçmişteki sırları ortaya dökmeye başlamasıyla en mutlu günlerinde kendilerini sorgulamak zorunda kalır.

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