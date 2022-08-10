YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. 59. Uluslararası Troia Festivali başladı

59. Uluslararası Troia Festivali başladı

10.08.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

59. Uluslararası Troia Festivali başladı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de ilki 1963 yılında düzenlenen ve bu yıl 59'uncusu gerçekleştirilen "Uluslararası Troia Festivali" başladı.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Troia Antik Kenti'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, festivalin 59. yılını büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Festivalin Türkiye'nin en eski festivallerinden birisi olduğunu hatırlatan Gökhan, "Troia tarih boyunca Büyük İskender'e, Sezar'a, Fatih Sultan Mehmet'e, Mustafa Kemal Atatürk'e ilham veriyordu. Yanına çağırıyordu. Bugünse siz değerli konuklarımızı uzaktan gelen kardeşlerimizi ağırlıyor. Bu sene sloganımız sanat, uygarlığın imzasıdır şeklinde gelişti. Çünkü tüm gücümüzle haykırarak diyoruz ki yaşasın sanat, yaşasın sanatçılar." dedi.

Troia Antik Kenti Kazı Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstam Aslan ise salgının ardından tekrar güzel bir festivalde bir arada bulundukları için mutlu olduklarını belirtti.

Başkan Gökhan, konuşmaların ardından, 2002 yılından beri dağıtılan ''Homeros Bilim Kültür Sanat Ödülü''nü Troia-Tübingen Vakfı adına Vakıf Başkanı Enver Yılmaz'a verdi.

Törende ayrıca Troia Festivali Afiş Yarışması'nda birinci olan Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Programı öğrencisi Elif Berfu Genç'e ödülü Ülgür Gökhan tarafından verildi.

Konuşmaların ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Devlet Konservatuvarı öğretim görevlileri tarafından konser verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandıÇanakkale açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı
Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildiOrdu'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri defnedildi
MediaMarkt'tan televizyon ve ses sistemleri dahil pek çok ürüne kampanyaMediaMarkt'tan televizyon ve ses sistemleri dahil pek çok ürüne kampanya
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale açılış etkinlik tören

Çanakkale Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:36
Sabah
06:14
Öğle
13:25
İkindi
17:15
Akşam
20:26
Yatsı
21:57
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şimdi dokuzuncu karısını arıyor! “Yalnız kalmaktan...”

Şimdi dokuzuncu karısını arıyor! “Yalnız kalmaktan...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

İnci gibi dişler hayal ederken perişan oldu

İnci gibi dişler hayal ederken perişan oldu

Vajina estetiği yaptırdı! Çıplak pozuyla kutladı

Vajina estetiği yaptırdı! Çıplak pozuyla kutladı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.