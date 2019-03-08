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5G Türkiye’de ilk hangi şehirde kullanıma sunulacak?

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TEKNOLOJİ  | 08.03.2019 10:20 | Son Güncelleme

MWC 19 etkinliğinde 5G destekli telefonlar damga vurmayı başarmıştı. Avrupa ve Amerika’nın 2019 sonuna doğru geçeceği 5G teknolojisinin, Türkiye’ye 2020 yılında gelmesi bekleniyordu. Bugün 5G teknoloji hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan‘dan önemli açıklamalar geldi.

5G Türkiye’de ilk hangi şehirde kullanıma sunulacak?

5G Türkiye’de ilk olarak hangi şehirlerde ve ne zaman kullanıma sunulacağı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından resmi olarak açıklandı. Bakalım 5G Türkiye’de ilk hangi şehirde kullanıma sunulacak?

Bakan Mehmet Cahit Turhan, “Tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek fiber optik altyapısını geliştireceğiz. Ülkemizde şu anda 4.5G hizmet seviyesinde bir altyapımız var. 74 milyon adet abonemiz 4.5G hizmetinden faydalanıyor. Ama biz bununla da yeterli kalmayacağız. Önümüzdeki süreçte, 2020 yılında 5G hizmetini İnşallah Bolu’da ve ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız” dedi.

Bakanın bu açıklamalarına göre 5G için oldukça hızlı davranan ülkeler arasında yer alacağız. 5G ilk olarak Bolu’da kullanıma sunulacak ancak 2020 sonuna doğru Türkiye’nin büyük bölümünde 5G’yi sorunsuz olarak kullanabileceğiz.

Şimdilik operatörler 5G tarifelerini açıklamış değil. Umarım 4.5G’de yapılan uygun fiyatlandırma politikası 5G’de de devam eder ve dünyanın en ucuz hücresel veri kullanan ülkeler arasındaki konumumuzu koruruz.

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5G Türkiye 5G

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