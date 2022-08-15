YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. 5G uygulamaları Huawei Türkiye tanıtım turunda

5G uygulamaları Huawei Türkiye tanıtım turunda

15.08.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mobil tanıtım merkezi, 17-19 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da ziyarete açık olacak

İSTANBUL (AA) - Huawei'in küresel bazdaki önemli etkinliklerinden biri olan "Huawei 5G Mobil Özel Ağlar (MPN) Tanıtım Turu", 5G'nin çeşitli endüstrilere sağlayacağı yeni faydaları göstermek üzere Türkiye programına devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'de 20 yıldır faaliyet gösteren Huawei, küresel bilişim etkinliklerini Türkiye'ye taşımayı ve yerel ekosistemle buluşturmayı sürdürüyor. Şirketin bir tırla taşınan mobil tanıtım merkezi, Huawei 5G Mobil Özel Ağlar (MPN) Tanıtım Turu kapsamında geçen hafta İstanbul'da ziyaretçilerle buluştu. Huawei uzmanları, 5G'nin endüstrilerin ve işletmelerin dönüşümüne sağlayacağı katkıları bu tur çerçevesinde katılımcılarla paylaşıyor.

Huawei mobil tanıtım merkezi, üretim, lojistik, petrokimya, liman işletmeleri ve madencilik gibi endüstrilere özel ağ sistemleri için, 5G teknolojisinin sunduğu senaryoların aktarıldığı farklı bölümlerden oluşuyor. Kalite kontrol süreçlerinde yapay zeka, uzaktan teknik destek süreçleri için sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları gibi yeniliklerin yanı sıra, altyapı denetimi için robot ve insansız hava aracı kullanım örnekleri de "Huawei 5G Mobil Özel Ağlar Turu" kapsamında tanıtılan çözümler arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Mobil Operatör Ağ Sistemleri İş Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Roy Lu, 5G'nin endüstriler ve toplumlar özelinde gerçek bir devrim yarattığını belirterek, "Günümüzde bu değişimin etkileri, dünyanın dört bir yanındaki mobil operatörlere yeni hizmet fırsatları sunan endüstriyel alanlarda çok daha fazla hissediliyor. Diğer teknolojik çözümlerin de devreye girmesiyle 5G'nin sonsuz bir uygulama alanına sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ülkelerin dijital dönüşümde geldiği nokta, dijital ekonominin geleceğinin şekillenmesinde de belirleyici olacaktır. Huawei Türkiye olarak, Türkiye'nin 5G yolculuğunda mobil operatörleri ve farklı endüstrilerden şirketleri desteklemeye devam edeceğiz. Yeni 5G senaryolarını ve yerel ekosistemi geliştirmek için iş ortaklarımızla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Huawei 5G Mobil Özel Ağlar Turu, Mobil Dünya Kongresi 2022 ile aynı dönemde Barselona'da başladığı yolculuğu süresince, Avrupa'daki birçok ülkeyi ziyaret etti. Mobil tanıtım merkezi, Türkiye turu kapsamında, 8-15 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da olacak ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden sonra Maltepe ve Ümraniye'de konuklarını ağırlayacak. Mobil tanıtım merkezi, 17-19 Ağustos tarihleri arasında ise Ankara'da ziyarete açık olacak.

Huawei, Türkiye'de aynı dönemde iki farklı küresel tanıtım etkinliği gerçekleştiriyor. Huawei, "Dijital Dönüşüm Turu" kapsamında, 27 Temmuz'dan bu yana Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'daki buluşma noktalarında, işletmelere yönelik dijital dönüşüm hizmetlerini ve çözümlerini sergiliyor. Bu etkinliklerde, tam kablosuz kampüs ağları, akıllı kampüs ağları, tam yığın veri merkezleri ve Huawei bulut hizmetleri gibi en güncel dijital dönüşüm çözümlerinin tanıtımı gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da olası depreme hazırlık sürecini anlattı:İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da olası depreme hazırlık sürecini anlattı:
Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulunduÇatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu
GÜNCELLEME - Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldüGÜNCELLEME - Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü
Anahtar Kelimeler:
Huawei

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:29
Sabah
06:06
Öğle
13:14
İkindi
17:03
Akşam
20:11
Yatsı
21:41

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Aslı Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Sevgilisi kesenin ağzını açtı! Önce 1 milyon 800 TL'lik saat sonra ise...

Sevgilisi kesenin ağzını açtı! Önce 1 milyon 800 TL'lik saat sonra ise...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.