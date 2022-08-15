5G uygulamaları Huawei Türkiye tanıtım turunda

İSTANBUL (AA) - Huawei'in küresel bazdaki önemli etkinliklerinden biri olan "Huawei 5G Mobil Özel Ağlar (MPN) Tanıtım Turu", 5G'nin çeşitli endüstrilere sağlayacağı yeni faydaları göstermek üzere Türkiye programına devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'de 20 yıldır faaliyet gösteren Huawei, küresel bilişim etkinliklerini Türkiye'ye taşımayı ve yerel ekosistemle buluşturmayı sürdürüyor. Şirketin bir tırla taşınan mobil tanıtım merkezi, Huawei 5G Mobil Özel Ağlar (MPN) Tanıtım Turu kapsamında geçen hafta İstanbul'da ziyaretçilerle buluştu. Huawei uzmanları, 5G'nin endüstrilerin ve işletmelerin dönüşümüne sağlayacağı katkıları bu tur çerçevesinde katılımcılarla paylaşıyor.

Huawei mobil tanıtım merkezi, üretim, lojistik, petrokimya, liman işletmeleri ve madencilik gibi endüstrilere özel ağ sistemleri için, 5G teknolojisinin sunduğu senaryoların aktarıldığı farklı bölümlerden oluşuyor. Kalite kontrol süreçlerinde yapay zeka, uzaktan teknik destek süreçleri için sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları gibi yeniliklerin yanı sıra, altyapı denetimi için robot ve insansız hava aracı kullanım örnekleri de "Huawei 5G Mobil Özel Ağlar Turu" kapsamında tanıtılan çözümler arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Mobil Operatör Ağ Sistemleri İş Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Roy Lu, 5G'nin endüstriler ve toplumlar özelinde gerçek bir devrim yarattığını belirterek, "Günümüzde bu değişimin etkileri, dünyanın dört bir yanındaki mobil operatörlere yeni hizmet fırsatları sunan endüstriyel alanlarda çok daha fazla hissediliyor. Diğer teknolojik çözümlerin de devreye girmesiyle 5G'nin sonsuz bir uygulama alanına sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ülkelerin dijital dönüşümde geldiği nokta, dijital ekonominin geleceğinin şekillenmesinde de belirleyici olacaktır. Huawei Türkiye olarak, Türkiye'nin 5G yolculuğunda mobil operatörleri ve farklı endüstrilerden şirketleri desteklemeye devam edeceğiz. Yeni 5G senaryolarını ve yerel ekosistemi geliştirmek için iş ortaklarımızla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Huawei 5G Mobil Özel Ağlar Turu, Mobil Dünya Kongresi 2022 ile aynı dönemde Barselona'da başladığı yolculuğu süresince, Avrupa'daki birçok ülkeyi ziyaret etti. Mobil tanıtım merkezi, Türkiye turu kapsamında, 8-15 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da olacak ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden sonra Maltepe ve Ümraniye'de konuklarını ağırlayacak. Mobil tanıtım merkezi, 17-19 Ağustos tarihleri arasında ise Ankara'da ziyarete açık olacak.

Huawei, Türkiye'de aynı dönemde iki farklı küresel tanıtım etkinliği gerçekleştiriyor. Huawei, "Dijital Dönüşüm Turu" kapsamında, 27 Temmuz'dan bu yana Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'daki buluşma noktalarında, işletmelere yönelik dijital dönüşüm hizmetlerini ve çözümlerini sergiliyor. Bu etkinliklerde, tam kablosuz kampüs ağları, akıllı kampüs ağları, tam yığın veri merkezleri ve Huawei bulut hizmetleri gibi en güncel dijital dönüşüm çözümlerinin tanıtımı gerçekleştiriliyor.

