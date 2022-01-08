5'inci denizaltının Komuta Kontrol Sistemi de teslim edildi

HAVELSAN, REİS sınıfı denizaltıları için geliştirilen ve denizaltının beyni olan Komuta Kontrol Sistemi'ni, 5. denizaltı olan Seydi Ali Reis'e kurulması için Gölcük Tersanesi Komutanlığına gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Paylaşımında, denizaltılara komuta kontrol sistemlerini entegre etmeye devam ettiklerini belirten Demir, "REİS sınıfı denizaltılar için geliştirilen ve denizaltının beyni olan Komuta Kontrol Sistemini 5. Denizaltı Seydi Ali Reis için Gölcük Tersanesi Komutanlığına gönderdik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, SSB projesi olarak yürütülen Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde denizaltıların yapımı sürerken alt sistemlerin entegrasyonu da devam ediyor.

Daha önce 4 denizaltı için 4 adet Denizaltı Komuta Kontrol Sisteminin kabulü yapılmıştı. Son olarak 5. komuta kontrol sistemi de REİS sınıfı denizaltılarının beşincisi olan Seydi Ali Reis'e kurulmak üzere Gölcük Tersanesi Komutanlığına gönderildi.

- HAVELSAN etkin rol oynuyor

HAVELSAN, sistemin kurulumunu ve detaylı testlerini tamamladı. Sistemin fabrika kabul testleri, SSB ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

HAVELSAN, Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) kapsamında denizaltının beyni olarak nitelendirilen komuta kontrol sistemi başta olmak üzere birçok sistem ve yazılımın geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı.

REİS sınıfı denizaltılarda HAVELSAN'ın geliştirdiği Savaş Yönetim Sistemi yazılımı kullanılıyor.

Ayrıca Komuta Kontrol Sisteminin tüm yazılım kaynak kodunun konfigürasyon yönetimi, sistem entegrasyon ve testi HAVELSAN sorumluluğunda gerçekleştiriliyor. Bu amaçla HAVELSAN'ın Ankara'daki tesislerinde denizaltında bulunan donanım ve yazılımlarının bire bir eşleniğinin yer aldığı Karaya Konuşlu Test Sistemi (KKTS) kuruldu.

Bunun dışında, yeni tip denizaltıların kalbi olarak nitelendirilen Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi de (DBDS) HAVELSAN tarafından geliştirildi.

Gerçek zamanlı çalışan gömülü yazılım teknolojisi kullanılan DBDS'nin denizaltı bünyesindeki 105 farklı birimle kesintisiz entegrasyonu sağlanıyor.

