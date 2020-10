Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin 5’incisini online gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali’ne canlı bağlanan psikanalizin kurucusu Sigmund Freud’un büyük torunu ve dünyaca ünlü ressam Lucian Freud’un kızı heykeltıraş ve enstalasyon sanatçısı Jane McAdam Freud, “Bu festivali gerçekleştirmiş olmak çok muazzam bir fikir ve dünya kültürüne de önemli bir katkı. Eğer Sigmud Freud yaşıyor olsaydı bununla gurur duyardı” dedi. Muratpaşa Belediyesi, 5’inci Kaleiçi Old Town Festivali’ni, ‘Kalbimizdesin Kaleiçi’ sloganıyla online olarak gerçekleştirdi. Geçmiş yıllarda renkli görüntülere sahne olan korteji, Antalya’nın tarihi kent merkezinin meydanlarını, sokaklarını renklendiren dans ve tiyatro gösterileri, söyleşileri ve konserleriyle dolu dolu 4 gün devam eden festival, covid-19 pandemisi nedeniyle Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Değerlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz

Belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan gecenin açılış konuşmasını yapan Başkan Uysal, Kaleiçi Old Town Festivali’nin 5’inci yılına çok daha güçlü bir içerikle hazırlanırken covid-19 pandemisinin baş gösterdiğini söyledi. Ama bu olağanüstü durumda dahi Kaleiçi Old Town Festivali’nin taşıdığı değerleri dünyayla paylaşmaya devam etmesi gerektiğinden hareketle bir gün dahi olsa festivali, yeni koşullara uygun olarak yapma kararı aldıklarını aktaran Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Kaleiçi Old Town Festivali’nin kuvvetli değerleri var. Sıradan bir festival değil. Bir paylaşım, insanlık değerler festivali. Kuvvetli bir içeriği ve özü var. Gelecek yıllarda çok daha fazla kenti, daha nitelikli etkinliklerde ağırlayabileceğimizi düşünüyoruz. Festivalimiz, dünyada barış ve kardeşliği güçlendirmek üzere gerçekleşecek. İnsanlık sürdüğü serece bu tip güzel, paylaşılan etkinlik devam etsin temennisiyle 5’inci festivalimiz kutlu olsun.”

8 şehre canlı bağlantı

Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından Çekya’dan Pribor ve Prag 6, Hırvatistan’dan Lepoglava, İtalya’dan Gradara, KKTC’den Girne, Rusya’dan Rostov on Don, Slovakya’dan Levoca, Ukrayna’dan Liviv Zoom üzerinden canlı bağlantıyla festivale katıldı.