CANLI | Gençlerbirliği - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Aralık 2025
22 Aralık 2025'te Eryaman Stadyumu'nda gerçekleştirilecek Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı, heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Hakem Halil Meler'in yöneteceği bu karşılaşma, iki takım için de büyük önem taşıyor.
