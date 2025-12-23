Ela Rümeysa Cebeci'nin estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı! Ela Rümeysa Cebeci kimdir, kaç yaşında?

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordine ettiği uyuşturucu soruşturmasında geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı.

Ela Rumeysa Cebeci'nin 'kokain ve 'esrar' testleri pozitif çıkmış ancak Cebeci, "Estetik ameliyatı oldum, test sonuçları yanlış" iddiasında bulunmuştu.

GÖRENLER İNANAMIYOR

Ela Rümeysa Cebeci hakkında her geçen gün yeni bir iddia gündeme gelirken bu defa estetiksiz hali gündeme geldi.

Cebeci'nin sosyal medyada hızla yayılan eski fotoğraflarını görenler inanamadı.

Cebeci'nin estetiksiz karelerine; 'resmen bambaşka biri', 'bu nasıl değişim', 'başkası olmuş', 'sanki başka biri' gibi yorumlar yapıldı.

ELA RÜMEYSA CEBECİ KİMDİR?

Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988'de İstanbul'da doğmuştur. Ekranlarına çıkmadan önce 2011'li yıllarda İstanbul FM radyolarında yaptığı programla tanındı. TRT 1 ekranlarında muhabir olarak göreve başlayan Ela Rumeysa Cebeci, bir yandan da oyunculuk kariyerini başlamıştır. İlk rol aldığı dizi 2011 yılında Kanıt isimli dizidir.

Aynı yıl Nuri adlı dizide de yer alan Cebeci, 2012 yılında Fetih 1453 filmi ve son olarak Şevkat Yerimdar adlı dizide rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürmüştür.

Kariyerine radyo programcılığıyla başlayan Cebeci, ilerleyen yıllarda televizyon haberciliğine yönelmiş ve Habertürk ile Show TV gibi kanallarda görev almıştır. Oyunculuk eğitimi bulunan ve bazı dizi projelerinde de yer alan Cebeci, aynı zamanda öğretim görevlisi olarak iletişim alanında dersler vermektedir.