5TL’ye mini USB el feneri aldık

Eğer kullanmadığınız bir taşınabilir piliniz var ise, onu güçlü bir el fenerine dönüştürebilirsiniz. Bir USB uzatma kablosu yardımıyla, elinizin ulaşamayacağı noktalara bu cihazı yerleştirebilirsiniz ve daha aklınıza gelebilecek pek çok şeyi yapabilirsiniz. Örneğin…
5 TL’lik bu ürün ile 7500 TL’lik Samsung Galaxy S10+’ı yan yana getirdik. Pek yapılacak bir şey değil aslında, ama yine de yapalım istedik. Bir nevi Çinli fakir erkek ile zengin Güney Koreli kızın bir araya gelmesi gibi.
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