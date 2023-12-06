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6 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, MasterChef reyting birincisi kim?

06.12.2023 23:41 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 6 Aralık Çarşamba günü televizyon ekranlarında Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Benim Güzel Ailem MasterChef All Star ve Eltilerin Savaşı gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 6 Aralık reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 6 Aralık Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 6 Aralık reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 6 Aralık Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 6 ARALIK AÇIKLANDI MI?

6 Aralık Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

reyting

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

29 Kasım Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Şahane Hayatım, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Şahane Hayatım, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.


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