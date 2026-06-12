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Engin Polat günler sonra sessizliğini bozdu! 'Gözün arkada kalmasın'

Engin Polat, Çeşme'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kuzeni Can Polat'ın ölümünden günler sonra sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Polat "Gözün arkada kalmasın" ifadelerini not düştü.

Engin Polat günler sonra sessizliğini bozdu! 'Gözün arkada kalmasın'
Öznur Yaslı İkier

Dilan ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, 3 Haziran'da Çeşme'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Günler sonra sessizliğini bozan Engin Polat, cinayete kurban giden kuzeninin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Engin Polat günler sonra sessizliğini bozdu! Gözün arkada kalmasın 1

'GÖZÜN ARKADA KALMASIN'

Can Polat ile fotoğrafını paylaşan Engin Polat, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Sen benim çocukluğum sen benim kardeşten ötem, sen benim tek dostum sırdaşım, elbet bir gün buluşacağız. O ana kadar gözün arkada kalmasın. Rabbim nefes verdiği sürece evlatların evlatlarım, artık 6 çocuğum var. Emanetin emin ellerde rahat uyu, canımın canı can gardaşım."

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Dilan Polat engin polat Can Polat
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