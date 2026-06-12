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Eşref Rüya biter bitmez tatile koştu! Demet Özdemir'in kaldığı lüks teknenin gecelik fiyatı dudak uçuklattı

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya 47. bölümle final yaptı. Dizide Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Göcek'te tekne tatiline çıkan ünlü ismin tercih ettiği teknenin gecelik fiyatı dudak uçuklattı.

Eşref Rüya biter bitmez tatile koştu! Demet Özdemir'in kaldığı lüks teknenin gecelik fiyatı dudak uçuklattı
Öznur Yaslı İkier

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya dizisi 47. bölümle final yaptı.

Eşref Rüya biter bitmez tatile koştu! Demet Özdemir in kaldığı lüks teknenin gecelik fiyatı dudak uçuklattı 1

Sezon finali yapacakken bir anda final kararı alan fenomen dizinin başrolü Özdemir, sezonun yorgunluğunu atmak için hemen tatile koştu.

Eşref Rüya biter bitmez tatile koştu! Demet Özdemir in kaldığı lüks teknenin gecelik fiyatı dudak uçuklattı 2

Demet Özdemir, deniz sezonunu ailesiyle birlikte Göcek'te açtı. Dinlenmek için tekne tatilini tercih eden oyuncu, ailesiyle birlikte keyifli anlar yaşadı.

Eşref Rüya biter bitmez tatile koştu! Demet Özdemir in kaldığı lüks teknenin gecelik fiyatı dudak uçuklattı 3

GECELİK FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Güzel oyuncunun tatil için tercih ettiği teknenin gecelik ücretinin yaklaşık 1.400 Euro (75 bin TL) olduğu öğrenildi.

Eşref Rüya biter bitmez tatile koştu! Demet Özdemir in kaldığı lüks teknenin gecelik fiyatı dudak uçuklattı 4

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Eşref Rüya
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