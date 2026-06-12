Eşref Rüya biter bitmez tatile koştu! Demet Özdemir'in kaldığı lüks teknenin gecelik fiyatı dudak uçuklattı

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya dizisi 47. bölümle final yaptı.

Sezon finali yapacakken bir anda final kararı alan fenomen dizinin başrolü Özdemir, sezonun yorgunluğunu atmak için hemen tatile koştu.

Demet Özdemir, deniz sezonunu ailesiyle birlikte Göcek'te açtı. Dinlenmek için tekne tatilini tercih eden oyuncu, ailesiyle birlikte keyifli anlar yaşadı.

GECELİK FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Güzel oyuncunun tatil için tercih ettiği teknenin gecelik ücretinin yaklaşık 1.400 Euro (75 bin TL) olduğu öğrenildi.