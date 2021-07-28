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6 aylık hamile olan şarkıcı Bengü, ikinci doz aşısını da yaptırdı: Bilime güveniyorum

28.07.2021 01:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamileliğinde 6. ayında olan ünlü şarkıcı Bengü, ikinci doz koronavirüs aşısını da yaptırdı. Aşı yapılırken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Bengü, "Evet aylık hamileyim. Evet doktorlarıma ve bilime güveniyorum" dedi.

6 aylık hamile olan şarkıcı Bengü, ikinci doz aşısını da yaptırdı: Bilime güveniyorum

Selim Selimoğlu ile 2018'de nikah masasına oturan Bengü, bir yıl sonra da kızı Zeynep'i kucağına almıştı. 6 aylık hamile olan Bengü, ikinci çocuklarına kavuşmak için gün sayıyor.

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42 yaşındaki ünlü şarkıcı, hamileliğinin 6'ncı ayında ikinci doz koronavirüs aşısını da yaptırdı.

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Bengü, daha önce doktoruyla konuştuğunu ve aşı olmasında bir sakınca görülmediğini dile getirmişti.

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"LÜTFEN SİZ DE AŞINIZI OLUN"

Bengü, aşı olduğu sırada çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

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Ünlü şarkıcı paylaşımında "Evet 6 aylık hamileyim. Evet doktorlarıma ve bilime güveniyorum. Evet ikinci doz aşımı oldum. Lütfen siz de aşınızı olun" notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Bengü koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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