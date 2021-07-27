Şahan Gökbakar'dan koronavirüs paylaşımı: Günlük 20 bin vakayı yakaladık sonunda

Koronavirüs yeni vaka sayısının 19 bin 761'e yükselmesinin ardından Şahan Gökbakar Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından daha önce de aşı olunması yönünde mesajlar paylaşan ünlü oyuncu, son paylaşımında ise vaka sayılarının artışına adeta isyan etti.

Gökbakar paylaşımında "Günlük 20 bin vakayı yakaladık sonunda. Çok güzel gidiyoruz. Aşı falan olmadan, aynı şekilde itiş tepiş, öpüş kokuş, maskesiz mesafesiz devam. Haydi el ele verelim ve Delta varyant rekoru kıralım. 10 gün icinde 40 binlere yüruyelim. Var mısınız? Bence yapabiliriz" notunu düştü.





